شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يوصى مستخدمى خرائط جوجل بإجراء تغييرات لحماية منازلهم من اللصوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبير أمني الناس من إزالة منازلهم من خرائط جوجل، وقال يمكن للصوص استخدام خيار Street View للتخطيط لعمليات الاقتحام المحتملة، وفقًا لشركة ADT لصناعة الإنذارات.

ويعمل تطبيق Google Maps Street View على طمس الوجوه ولوحات الأرقام تلقائيًا لكن المنازل ليست كذلك.

ولا يدرك بعض المستخدمين أنه يمكنك أن تطلب من جوجل حجب منزلك عن الأنظار، وفقا لتقرير indiatoday.

وتقول ADT إن المحتالين يمكنهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة التمارين عندما لا تكون متواجدًا فيها ، ولكن يمكن أن تكون ميزة "التجوّل الافتراضي" أيضًا أداة بالنسبة لهم للتعرف على تخطيط الممتلكات الخاصة بك والمكان الأفضل لاقتحامها.

وقالت ميشيل بينيت، المدير العام لشركة ADT UK&I: "اعتمادًا على الصورة المستخدمة في Google Street View، فإن وجود منزل واضح يمكن أن ينبه اللصوص بمحتويات منزلك وحديقتك.

وإذا ظهرت أشياء باهظة الثمن في منزلك، فمن المرجح أن تصبح ضحية للسرقة.

وينصح بشدة بالاتصال بشركة جوجل وتطلب منها تعتيم منزلك لحماية خصوصيتك أنت وعائلتك."





كيفية طمس منزلك على خرائط جوجل ستريت فيو

يمكنك فقط أن تطلب تعتيم منزلك على ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط جوجل من جهاز كمبيوتر سطح المكتب.

انتقل إلى مابس دوت جوجل دوت كوم وابحث عن منزلك في ميزة Street View.

في الجزء السفلي الأيسر، ابحث عن الإبلاغ عن مشكلة في نص صغير .

تأكد من أن المربع الأحمر الذي يظهر يغطي المنطقة التي تريد تعتيمها.

استخدم + و- للتكبير والتصغير حسب الضرورة.

حدد "منزلي" من الخيارات المدرجة أدناه.

وسيطلب منك جوجل تقديم أي معلومات إضافية لمساعدتهم على طمس الشيء الصحيح بشكل صحيح، لذا قم بتقديم أي تفاصيل حسب الضرورة.

وتأكد من أنك تطمس الشيء الصحيح وأنك متأكد.

ستحذرك جوجل من أنه لا يمكن التراجع بمجرد إرسال الطلب، لذا تأكد من رغبتك في المتابعة لأن تأثير التمويه يكون دائمًا.

اكتب عنوان بريدك الإلكتروني وتأكد من أنك لست روبوتًا.

ومن المفترض أن تتلقى بعد ذلك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني من جوجل ، وقد يتابعون طلب المزيد من المعلومات.