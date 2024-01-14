شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تحذر الهند من لعبة موبايل شهيرة.. هل تستخدمها لأطفالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بريندان كار، المفوض في لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC)، إن النهج الاستباقي الذي تتبعه الهند في مجال أمن البيانات وحظرها لتطبيقات مثل TikTok، يجب أن يكون بمثابة نموذج للدول الأخرى، وفي مقابلة حصرية مع صحيفة إيكونوميك تايمز، حث كار الهند على إلقاء نظرة فاحصة على BabyBus، مطور التطبيقات الصيني، الذي تحظى به ألعاب الأطفال بشعبية كبيرة ولكنها تثير مخاوف بشأن خصوصية البيانات.

وحددت شركة خصوصية البيانات Incognition ثلاثة تطبيقات BabyBus - Baby Panda World: Kids Games، وBabyBus Kids: Video&Game World، وBaby Panda's Kids Play، من بين أبرز 11 تطبيقًا يستهدف الأطفال المتعطشين للبيانات على مستوى العالم.

وكشف تقرير Sensor Tower أن الهند وإندونيسيا استحوذتا على 60% من تنزيلات تطبيقات BabyBus في آسيا خلال الربع الثالث من عام 2023، وإجمالاً، توفر BabyBus محتوى رقميًا مجانيًا مخصصًا في المقام الأول للأطفال حتى سن الثامنة من خلال أكثر من 200 تطبيق ألعاب.

وحتى في الولايات المتحدة، واجهت BabyBus التدقيق، في عام 2014، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الشركة من الانتهاكات المحتملة لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، وقامت جوجل بإزالة تطبيقات BabyBus لفترة وجيزة من متجر Play الخاص بها بعد التحذير، ولكن تم استعادتها بعد حل المشكلات.

تمت إزالة تطبيق BabyBus بواسطة Google في الولايات المتحدة بعد "تحذير" لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وقال كار إن BabyBus كان لها تاريخ مشبوه في الولايات المتحدة، وقال لـ ET: "منذ حوالي 10 سنوات، أعربت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن مخاوف بشأن أساليب مشاركة البيانات الخاصة بها وأثارت أهمية ذلك معتبرا أنه تطبيق يركز على الأطفال".

وفي ديسمبر 2014، أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) خطابًا إلى BabyBus، تحذر فيه من أن الشركة قد تنتهك قاعدة قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، وأشارت إلى أن التطبيقات الموجهة للأطفال يبدو أنها تجمع معلومات دقيقة عن الموقع الجغرافي للمستخدمين وأن الشركة لا تحصل على موافقة الوالدين قبل جمع المعلومات الشخصية للأطفال، وهو ما قد يبدو أنه ينتهك قاعدة COPPA، بعد نشر تحذير لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، قامت Google بإزالة تطبيق BabyBus من متجر Play الخاص بها.