شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير دراجات نارية كهربائية تنطلق بسرعة 60 ميلا فى 3 ثوانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدراجات الكهربائية للهيمنة على سوق الدراجات النارية، والتي تم عرضها في أحدث معرض للتكنولوجيا CES 2024 في لاس فيجاس، حيث كان جزءًا من التحدي يتمثل في تعبئة ما يكفي من البطاريات في الإطار المدمج للدراجة، وكذلك رفع سرعتها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ارتفعت سرعة الدراجة النارية الكهربائية LiveWire من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال ثلاث ثوانٍ.



الدراجة النارية الجديدة

وتزن الدراجة النارية الجديدة 432 رطلاً وتلف الإطارات بقوة 194 رطلاً من عزم الدوران، يساعد التحكم الإلكتروني في الجر وتخفيف العجلات الأمامية في إبقاء العجلتين تحت السيطرة.

وقال مايكل سيمونز، مدير التسويق بالشركة، إن الدراجة بدون إطار مبنية حول بطارية صلبة، مما يمكن الدراجة من عجلات مقاس 19 بوصة، مقارنة بعجلات الدراجات النارية المعتادة مقاس 17 بوصة، وامتصاص مطبات الطريق بشكل أفضل.

ستقطع مسافة 113 ميلاً بشحنة واحدة، أو 70 ميلاً بسرعة 55 ميلاً في الساعة، وتباع بسعر 15.500 دولار.

كما تم عرض دراجات نارية أخرى من شركة Verge المصنعة في كاليفورنيا، والشركتين الصينيتين Horwin وYadea.

تتميز كل هذه الدراجات النارية الكهربائية بتوازنات متفاوتة بين السرعة والمدى ومعدل الشحن، وهو توازن صعب بالنسبة للسيارات الكهربائية، ويمكن للعديد من الدراجات النارية ذات الاحتراق الداخلي أن تتطابق مع أرقام تسارعها وتتجاوز مداها.