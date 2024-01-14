شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق تطبيق الأخبار Artifact من مؤسسى إنستجرام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مؤسسا إنستجرام Kevin Systrom وMike Krieger، تطبيق الأخبار الذى يسمى Artifact بعد أقل من عام من انطلاقه.

وفي مذكرة على موقع Medium، قال Systrom إن ميزات قراءة الأخبار الأساسية الخاصة بالتطبيق ستظل متاحة عبر الإنترنت حتى نهاية فبراير، ولكنها ستزيل قدرات التعليق والنشر على الفور، وفقا لتقرير engadget.

إلى جانب الفريق المؤسس الشهير، كان التطبيق معروفًا بميزات تتمحور حول الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى قدرات التعليق والنشر الشبيهة بـ Reddit، وقد نال التطبيق إشادة الصحفيين الذين أعربوا عن تقديرهم للميزات الملائمة للمراسلين مثل صفحات المؤلف المخصصة، وقد ظهر بشكل بارز في متاجر تطبيقات أبل وجوجل .

ولكن بعد عام من العمل، يبدو أن سيستروم وكريجر واجها العديد من الصعوبات نفسها التي واجهها مؤسسو تطبيقات الأخبار الصاخبة من قبلهم، وكتب سيستروم: "لقد بنينا شيئًا تحبه مجموعة أساسية من المستخدمين، لكننا توصلنا إلى أن فرصة السوق ليست كبيرة بما يكفي لضمان استمرار الاستثمار بهذه الطريقة.

وعلى الرغم من أنه لم يذكر ما قد يفعله بعد ذلك، فقد أشارت مذكرة سيستروم إلى أنه قد يتولى في مرحلة ما مشروعًا جديدًا يركز على الذكاء الاصطناعي.

وكتب: "أنا شخصيا متحمس لمواصلة بناء أشياء جديدة، على الرغم من أن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما قد يكون عليه ذلك، ونحن نعيش في وقت مثير حيث يغير الذكاء الاصطناعي كل شيء نلمسه تقريبًا، وتبدو فرص الأفكار الجديدة لا حدود لها."

وفى هذه الأثناء، سيكون لدى محبي Artifact بضعة أسابيع أخرى لمواصلة التحقق من العناوين الرئيسية قبل أن يصبح التطبيق غير متصل بالإنترنت للأبد.