شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آلة أيس كريم فورية تحضر المنتج في دقيقتين فقط.. تفاصيل عمل التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكرت شركة Cold Snap آلة الآيس كريم الفورية، وقد امتلأ جناحها في معرض CES بالحاضرين في المؤتمر الذين أرادوا تذوق هذا الآيس كرم، وتعمل آلة الشركة مثل ماكينة صنع القهوة، حيث تضع كبسولة يمكن التخلص منها، وتغلق الغطاء، وتضغط على الزر.



آيس كريم

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبدأ هذا الجهاز في تجميد المنتج وخلطه، وفي غضون دقيقتين، تخرج حلوى كريمية، ويكلف هذا الجهاز حوالي 500 دولار الذى من المقرر إصداره هذا الخريف.

يعرف أي شخص استخدم صانع الآيس كريم أن تنظيف جميع الأجزاء يمكن أن يكون عملاً مزعجا، لذا فقد قضت موجة البرد في الجهاز على هذا الجزء من الأشياء عن طريق بناء مجداف المزج في القرون، وهذا يجعل التنظيف سهلاً، ما عليك سوى إزالة العلبة ورميها في سلة المهملات.

ويعد العميل المستهدف هو الأماكن التي قد يستخدم فيها الكثير من الأشخاص الآيس كريم، مثل المكاتب والفنادق والكليات ومرافق المعيشة.