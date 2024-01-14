تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض تصميم Galaxy S24 Ultra قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سامسونج خلال أيام لكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S24، ولقد إستعرض مقطع فيديو جديد تصميم Galaxy S24 Ultra الذي يتميز بشاشة مسطحة وحواف نحيفة.

تتبنى سامسونج التصميم المسطح المستطيل في إصدار Ultra هذا العام، كبديل للتصميم المنحني في الإصدارات السابقة من هواتف Ultra، والتي تحتاج غالباً إلى حماية إضافية لتفادي تعرض الشاشة للكسر أو التصدع.

ويأتي هذا التغيير في إصدار Galaxy S24 Ultra المرتقب على غرار هواتف Pixel التي قدمت من جوجل بالتصميم المسطح، لذا في الوقت الذي يستمر فيه عمالقة الصين في تبني التصميم المنحني في الشاشات، تتجه سامسونج إلى التصميم المميز بمتانة أعلى.

ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن تفاصيل مواصفات هاتف Ultra الذي يأتي بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض QHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ودقة عرض 3120 في 1440 بيكسل.

كما تدعم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وسعة تخزين تبدأ من 256 جيجا بايت وصولاً إلى 1 تيربايت مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ويتميز هذا الإصدار بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع اثنان من مستشعرات telephoto بدقة 50 و10 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرابع بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وتتميز الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يدعم تكبير رقمي حتى 100 مرة.

أيضاً يضم S24 Ultra بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع، كما يدعم تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.3، و NFC، وأيضاً تقنية UWB، ويأتي هذا الإصدار بتصميم من التايتنيوم، مع واجهة One UI 6.1 ونظام تشغيل Android 14، كما أشارت أحدث التسريبات إلى أن الهاتف يدعم تحديث البرامج حتى 7 سنوات.

المصدر

اعلان





