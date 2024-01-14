تكنولوجيا: تقرير يؤكد دعم هاتف Xiaomi 14 Ultra بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتف Xiaomi 14 Ultra المرتقب من شاومي، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بكاميرة أسفل الشاشة.

تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 14 للأسواق العالمية، كما رصد هاتف Xiaomi 14 Ultra في تسريبات مصورة حية، والذي ينضم للسلسة خلال الفترة القادمة.

وفي أحدث التقارير التي جاءت من “GSMChina” أشير فيها إلى أن هاتف Xiaomi 14 Ultra يأتي بكاميرة أسفل الشاشة، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يتوفر في الأسواق باثنان من النماذج.

وتوضح التسريبات أن أحد نموذجي Xiaomi 14 Ultra يأتي بكاميرة أسفل الشاشة، بينما يأتي النموذج الأخر بتصميم تقليدي للكاميرة الأمامية.

أيضاً رصد النموذج التقليدي من هاتف 14 Ultra برموز “aurora” و”aurorapro”، بينما يحمل النموذج المميز بكاميرة أسفل الشاشة برمز “Xiaomi Suiren”.

ولقد ظهر الهاتف خلال الفترة الماضية في منصة Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، حيث سجل الهاتف 2336 نقطة في الأنوية الأحادية، و6837 نقطة في الأنوية المتعددة.

من جانب أخر توضح التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن هاتف Xiaomi 14 Ultra يأتي بمستشعر Sony LYT 900 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل على أن يدعم المستشعر ميزة التثبيت البصري، مع ميزة العدسات المتغيرة.

كما يأتي المستشعر الثاني بعدسات telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، ويأتي المستشعر الثالث بعدسات periscope ودقة 50 ميجا بيكسل، بينما يتميز المستشعر الأخير بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بتصميم من التايتنيوم، كما يدعم هذا الإصدار الإتصال ثنائي الإتجاهات بالأقمار الصناعية، بينما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5180 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن الاسلكي بقدرة 50W.

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