تكنولوجيا: جهاز HONOR MagicBook X16 2024 ينطلق بمعالج Intel Core i5-12450H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR في السوق الهندي عن جهاز MagicBook X16 2024 الذي ينطلق بشاشة FHD+، وجودة عرض Intel Core i5-12450H.

يتميز HONOR MagicBook X16 للعام 2024 بشاشة FullView بحجم 16 إنش، وأبعاد 16:10، مع تصميم نحيف للإطارات في محيط الشاشة بسماكة 4.5مم، لذا تشغل الشاشة نسبة 89% من هيكل الجهاز، كما تتميز الشاشة بدقة 1920 في 1200 بيكسل.

وتدعم شاشة هذا الإصدار معايير “TUV Rheinland” التي تؤكد على خفض تأثير الإضاءة الزرقاء وومضات الشاشة.

كما يدعم الجهاز الجيل 12 من معالجات إنتل Intel Core i5-12450H، ويأتي بنظام تبريد يتضمن اثنان من المراوح، مع أنابيب حرارية مزدوجة.

أيضاً يدعم جهاز MagicBook X16 بطارية بقدرة 42Wh لعمر شحن يصل إلى 9 ساعات من تشغيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، أو 7.5 ساعة من المهام المختلفة، كما يدعم الجهاز محول شحن بقدرة 65W، أيضاً يأتي MagicBook X16 2024 بتصميم من سبائك الألومنيوم، بسماكة 17.9مم، ووزن 1.68 جرام.

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