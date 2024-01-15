شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق معسكر بُنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة والان نبدء بالتفاصيل



وسيمنح المعسكر المتدربين والمتدربات اكتساب المعرفة حول المفاهيم المتعلقة بالتصديق الرقمي والقائمة على بنية المفاتيح العامة (PKI) ودورها في رفع مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الرقمية، و المهارات المطلوبة لإدارة مراكز التصديق (CA) والشهادات الخاصة بها، بما يشمل التعرف على شهادات المواقع الآمنة (SSL) ودورها في أمن البيانات، فضلاً عن معرفة وفهم المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعترافات العالمية والآلية المتبعة للحفاظ عليها.

ويأتي إطلاق المعسكر ضمن جهود (سدايا) في بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية. الدمام - شريف احمد - انطلق، اليوم الأحد، معسكر بُنية المفاتيح العامة وشهادات المواقع الآمنة المتخصص في مجال التصديق الرقمي والذي أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عبر أكاديميتها وبالتعاون مع أكاديمية طويق، بهدف بناء قدرات الكوادر الوطنية الطموحة في هذا المجال، وفي إطار جهودها لرفع وعي وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، حيث يستمر المعسكر لمدة شهر، ويعقد في مقر أكاديمية طويق.وسيمنح المعسكر المتدربين والمتدربات اكتساب المعرفة حول المفاهيم المتعلقة بالتصديق الرقمي والقائمة على بنية المفاتيح العامة (PKI) ودورها في رفع مستوى الثقة والسلامة في التعاملات الرقمية، و المهارات المطلوبة لإدارة مراكز التصديق (CA) والشهادات الخاصة بها، بما يشمل التعرف على شهادات المواقع الآمنة (SSL) ودورها في أمن البيانات، فضلاً عن معرفة وفهم المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على الاعترافات العالمية والآلية المتبعة للحفاظ عليها.ويأتي إطلاق المعسكر ضمن جهود (سدايا) في بناء القدرات الوطنية في التقنيات المتقدمة وتزويد جيل اليوم بالمعارف والمهارات اللازمة من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية.