تكنولوجيا: Oppo تدعم سلسلة OPPO Reno 12 بمعالجات Snapdragon 8 وكاميرة periscope محسنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Oppo العمل على تطوير سلسلة Reno 12، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن هذه الإصدارات تأتي بمعالجات Snapdragon 8 وكاميرة periscope محسنة.

كانت شركة Oppo قد اطلقت سلسلة Reno 11 في السوق الصيني خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، ومن ثم قدمت السلسلة في أسواق جديدة مؤخراً.

ولقد بدأت Oppo في العمل على تطوير سلسلة Reno 12، حيث أوضحت التفاصيل التي جاءت من DCS على منصة Weibo أن سلسلة Reno 12 تأتي بأحد إصدارات كوالكوم من معالجات Snapdragon 8 .

وتعد سلسلة Reno 12 من الإصدارات المتوسطة، لذا تشير التوقعات إلى أن هذه الإصدارات لن تتضمن معالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديد، لذا من المتوقع أن تضم هذه الإصدارات رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

من جانب أخر يؤكد التقرير على أن هذه السلسلة تأتي بتحسينات في كاميرة periscope، لذا من المتوقع أن يتم ترقية التكبير عن الإصدارات السابقة التي انطلقت بميزة دعم التكبير البصري حتى 2 إلى 3 مرات فقط.

يذكر أن الإصدارات السابقة من سلسلة Reno قدمت للأسواق في شهر نوفمبر أو شهر مايو، ولقد قدمت Oppo سلسلة Reno 11 في شهر نوفمبر من العام الماضي، لذا من المتوقع أن تنطلق سلسلة Reno 12 في شهر مايو المقبل.

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