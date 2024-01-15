تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات Realme Note 1 وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن مواصفات هاتف Realme Note 1 المرتقب، وموعد الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.

ولقد أوضحت الصور المسربة التي نشرت على منصة تويتر عبر حساب @ThisGood15 أن هاتف Realme Note 1 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FullHD، كما يدعم معدل تحديث 120Hz.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7050، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Realme Note 1 مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما يأتي مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتضم كاميرة السيلفي مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويأتي Realme Note 1 في الفئة المتوسطة للتنافس مع سلسلة Redmi Note 13 خلال الفترة القادمة، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار ينطلق رسمياً في حدث خلال شهر يناير الجاري.

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