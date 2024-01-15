تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز راوتر Xiaomi BE 3600 بتقنية WiFi 7 وسعر جيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن جهاز الراوتر Xiaomi BE 3600 الذي ينطلق بميزة دعم تقنية WiFi 7 ويأتي بسعر جيد للأسواق.

تؤكد شاومي على أن جهاز الراوتر الجديد Xiaomi BE 3600 ينطلق بأعلى آداء، حيث تشير التفاصيل إلى أن هذا الإصدار يأتي بسرعة 3600 ميجابت في الثانية.

من جانب أخر لم تؤكد شاومي على تفاصيل كاملة لمواصفات هذا الإصدار، إلا أن التفاصيل تؤكد دعم الجهاز بمنفذ Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت لكل ثانية.

كما تشير التوقعات إلى أن جهاز الراوتر Xiaomi BE 3600 يدعم إتصال الأجهزة الذكية التي ترتكز على الإتصال بالإنترنت، ومن المتوقع أيضاً أن يتوفر هذا الإصدار في الأسواق بسعر 40 دولار تقريباً، على أن يتوفر في السوق الصيني في 30 من يناير.

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