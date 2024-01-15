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شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يقيم مؤتمر "الأرشيف في العصر الرقمي" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يقيم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، مؤتمر دولي بعنوان "الأرشيف في العصر الرقمي" تحتضنه مدينة الرياض في الفترة من 19-17 شعبان المقبل الموافق 18-16 فبراير.
ويسلط المؤتمر الضوء على واقع الأرشيف والوثائق في العصر الرقمي، والتعرف على ما يمكن أن تقدمه المستجدات التقنية الحديثة لمجال الأرشيف، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات في هذا المجال من أجل تمكين التحول الرقمي في مجال الأرشيف في المؤسسات والأجهزة الحكومية بكفاءة وفعالية.
وأوضح مدير عام المركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، بأن أهداف هذا المؤتمر تتمثل في التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجال الأرشفة الرقمية وإمكانية تطبيقها في مؤسسات الأرشيف والوثائق، واستعراض تجارب الأجهزة الحكومية السعودية والدول الأخرى في مجال الأرشفة الرقمية وتعزيز دور الأرشيفات في خدمة البناء المعرفي للمجتمعات، واستثمار المعلومات وإبراز مبادرات التحول الرقمي ودورها في خدمة الأرشيفات، ودعم دورها في خدمة المعلومات وإتاحتها وتنظيمها وفق المستجدات الحديثة.
وقال التميمي "بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع التعليم والتدريب في مجال الأرشفة الحاسوبية. وبين أن المؤتمر سيركز على عددٍ من المحاور وتشمل الأرشيف والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وتطبيقات الأمن السيبراني في مجال الأرشيف، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والممارسات الأرشيفية".
وأضاف "يستهدف المؤتمر العديد من الفئات، كمدراء الأرشيفات في الأجهزة الحكومية والعاملين بها من داخل المملكة وخارجها، والمتخصصين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشيف والأرشفة الإلكترونية في القطاع العام والخاص، والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي وتطبيقاته في التعامل مع الوثائق والسجلات، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني والمتخصصين في مجال إدارة البيانات والبيانات الضخمة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا المختصين في مجال الحاسب الآلي والوثائق والأرشيف والمعلومات في الجامعات والمعاهد السعودية والخليجية والعربية".
وأشار التميمي إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات العلمية سيكون يوم الخميس 30 مايو المقبل، ويمكن التسجيل والحصول على المزيد من المعلومات عبر الدخول على الموقع الرسمي للمركز.
ويسلط المؤتمر الضوء على واقع الأرشيف والوثائق في العصر الرقمي، والتعرف على ما يمكن أن تقدمه المستجدات التقنية الحديثة لمجال الأرشيف، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات في هذا المجال من أجل تمكين التحول الرقمي في مجال الأرشيف في المؤسسات والأجهزة الحكومية بكفاءة وفعالية.
وأوضح مدير عام المركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، بأن أهداف هذا المؤتمر تتمثل في التعرف على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات العالمية في مجال الأرشفة الرقمية وإمكانية تطبيقها في مؤسسات الأرشيف والوثائق، واستعراض تجارب الأجهزة الحكومية السعودية والدول الأخرى في مجال الأرشفة الرقمية وتعزيز دور الأرشيفات في خدمة البناء المعرفي للمجتمعات، واستثمار المعلومات وإبراز مبادرات التحول الرقمي ودورها في خدمة الأرشيفات، ودعم دورها في خدمة المعلومات وإتاحتها وتنظيمها وفق المستجدات الحديثة.
الأرشفة الحاسوبية
وقال التميمي "بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع التعليم والتدريب في مجال الأرشفة الحاسوبية. وبين أن المؤتمر سيركز على عددٍ من المحاور وتشمل الأرشيف والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، وتطبيقات الأمن السيبراني في مجال الأرشيف، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي والممارسات الأرشيفية".
وأضاف "يستهدف المؤتمر العديد من الفئات، كمدراء الأرشيفات في الأجهزة الحكومية والعاملين بها من داخل المملكة وخارجها، والمتخصصين والمهتمين في مجال الوثائق والأرشيف والأرشفة الإلكترونية في القطاع العام والخاص، والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي وتطبيقاته في التعامل مع الوثائق والسجلات، والمتخصصين في مجال الأمن السيبراني والمتخصصين في مجال إدارة البيانات والبيانات الضخمة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا المختصين في مجال الحاسب الآلي والوثائق والأرشيف والمعلومات في الجامعات والمعاهد السعودية والخليجية والعربية".
وأشار التميمي إلى أن آخر موعد لاستقبال المشاركات العلمية سيكون يوم الخميس 30 مايو المقبل، ويمكن التسجيل والحصول على المزيد من المعلومات عبر الدخول على الموقع الرسمي للمركز.