تكنولوجيا: رصد هاتف Samsung Galaxy Y55 مع شاحن سريع بقوة 45 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل هاتف ذكي من سامسونج يحمل رقم الطراز SM-C5560 على موافقة الهيئة التنظيمية الصينية TENAA في الأسبوع السابق.

وعلى الرغم من أن الاسم الرسمي للجهاز لا يزال غير مؤكد، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه يمكن أن يطلق عليه اسم Galaxy Y55 عند ظهوره لأول مرة في السوق الصينية.

وفي حين أن شهادة TENAA الأولية قدمت معلومات شاملة حول مواصفات الهاتف، فقد تم حجب التفاصيل المتعلقة بتصميمه في البداية.

ومع ذلك، تم الآن تحديث القائمة لتشمل صورًا للجهاز. علاوةً على ذلك، حصل هاتف Y55 المزعوم على موافقة من منصة 3C الصينية، مما يكشف عن تفاصيل إضافية حول الهاتف الذكي.

وفقًا للصور التي نشرتها TENAA، يُظهر هاتف Samsung SM-C5560 تصميمًا بسيطًا. وعلى الرغم من أن وجود الثقب على شكل قطرة ماء ليس واضحًا بشكل واضح، إلا أنه لوحظ أن الهاتف الذكي يتميز بتصميم بسيط.

ومن الخلف، يظهر إعداد الكاميرا الثلاثية، مع أجهزة استشعار فردية للكاميرا مرتبة عموديًا مع فلاش LED. تحتوي الحافة اليمنى للهاتف على زر التحكم في الصوت ومفتاح التشغيل. للأمان، يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع على الشاشة.

كما قد تم اعتماد هاتف SM-C5560 أيضًا من قبل هيئة 3C. وتكشف القائمة أن الجهاز قد يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط عبر وحدة الطاقة EP-TA200. ومع ذلك، يبدو أن حزمة البيع بالتجزئة للهاتف لن تتضمن الشاحن.

ووفقًا لشهادة TENAA، سيحتوي جهاز Galaxy Y55 المزعوم على لوحة OLED مقاس 6.67 بوصة توفر دقة FHD+ وربما معدل تحديث مرتفع. يتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح غير معروفة بسرعة 2 جيجا هرتز، وذاكرة عشوائية (RAM) ذات سعة 8 جيجابايت/12 جيجابايت، ومن المحتمل أن تكون بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، قد يحتوي هاتف Galaxy Y55 المزعوم على وحدة كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في الخلف وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بنظام Android 14، ويدعم اتصال 5G، ويوفر فتحة بطاقة microSD لمزيد من التخزين.

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