تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi Note 13 4G بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي اليوم عن إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 13 رسمياً للأسواق العالمية.

تتضمن سلسلة هواتف Redmi Note 13 التي تنطلق للأسواق العالمية اليوم كلاً من إصدار الشركة الرئيسي وإصدار Redmi Note 13 Pro، على أن تدعم هذه الإصدارات الإتصال بشبكات 4G، كما تتوافق هذه الإصدارات في الكثير من المواصفات مع إصدارات 5G التي انطلقت في السوق الصيني.

ويتميز هاتفي Redmi Note 13 بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما تتميز الشاشة في هذه الإصدارات بمعدل تحديث 120Hz.

أيضاً تدعم شاومي هاتفي Redmi Note 13 وRedmi Note 13 Pro بثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تتميز الشاشة في Note 13 بنسبة سطوع 1800 nits، وطبقة حماية Corning Gorilla Glass 3، بينما تدعم شاومي إصدار Pro بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5، ونسبة سطوع 1300 nits.

من جانب أخر ينطلق الإصدار الرئيسي من السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 685، بينما يأتي إصدار Pro برقاقة معالج Helio G99-Ultra.

وينطلق الهاتفين بذاكرة عشوائية LPDDR4x، وسعة تخزين UFS 2.2، كما تقدم شاومي هواتف Redmi Note 13 بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14.

وفي إعدادات الكاميرة يتوافق الهاتفين في مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يختلف الهاتفين في المستشعر الرئيسي الذي يأتي في إصدار Note 13 Pro بدقة 200 ميجا بيكسل، ويأتي في الإصدار الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

كما تدعم شاومي هواتف Redmi Note 13 بمدخل للسماعات 3.5مم، وتقنية Dolby Atmos في مكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو، ويضم الهاتفين فتحة لبطاقة ذاكرة MicroSD، ومستشعر للبصمة مدمج في الإطار الجانبي في زر التشغيل، وتدعم الهواتف معايير IP54 لمقاومة الماء والغبار.

وتنطلق هواتف شاومي بقدرة بطارية 5000 mAh، على أن يحصل إصدار Pro على دعم من تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويدعم الإصدار الرئيسي تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ويتوفر Redmi Note 13 بسعر 179 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف الذي يأتي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Redmi Note 13 Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 250 دولار.

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