تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يبدأ في طرح ميزة استطلاع الرأي للمستخدمين الأوائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت ميزة مشاركة استطلاعات الرأي على WhatsApp على بعد خطوة واحدة من طرحها للعامة.

لا تزال إمكانية مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات في مرحلة تجريبية، وقد ظهرت منذ أقل من أسبوع في الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp لنظام اندرويد.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفاد موقع WaBetaInfo أن تحديث WhatsApp التجريبي لنظام iOS 24.1.10.76، والذي يتوفر الآن على تطبيق TestFlight، يوفر للمستخدمين الأوائل خيار مشاركة استطلاعات الرأي في القنوات.

تحتوي الميزة الجديدة على خيارات متعددة، يمكن تعطيلها في حالة اعتقاد منشئ الاستطلاع أنه يحتاج إلى إجابة واحدة فقط.

وتظل الأصوات مجهولة المصدر، لذلك بينما سيتمكن أعضاء القناة من تحديد عدد الأصوات، فلن يعرفوا من صوت لخيار معين. ويمكن الآن لعدد محدود من مالكي القنوات رؤية خيار الاستطلاع في قائمة مرفقات الدردشة داخل قناتهم.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تتوسع الميزة لتشمل المزيد من المستخدمين الأوائل، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يقرر واتساب إتاحتها للجميع.

ومع ذلك، من الجيد معرفة أن القنوات ستحصل على ميزة مفيدة للغاية لأولئك الذين يرغبون في زيادة جمهورهم بناءً على التعليقات الواردة.

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