تكنولوجيا: أبل تقوم بتوسيع سعة شبكة Find My إلى 32 جهازًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة أبل بزيادة عدد العناصر التي يمكنك تتبعها باستخدام تطبيق Find My، مما أدى إلى مضاعفة الحد السابق من 16 إلى 32 جهازًا.

تم اكتشاف هذا التغيير لأول مرة بواسطة نيكولاس ألفيراز (@ nicolas09F9) في مستند دعم أبل. وينطبق الحد المحدث على مجموعة أكبر من الأجهزة من ذي قبل، بما في ذلك AirTags، وسماعات الرأس (بما في ذلك بعض إصدارات Beats)، ومحافظ MagSafe الأحدث، وحتى ملحقات شبكة Find My التابعة لجهات خارجية مثل الدراجات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن بعض طرز AirPods يتم احتسابها كعناصر متعددة في Find My. ويتم احتساب سماعات AirPods العادية والجيل الأول من AirPods Pro كعنصرين، بينما يعد الجيل الثاني من AirPods Pro ثلاثة عناصر نظرًا للقدرة على تتبع حافظة الشحن بشكل فردي.

من المحتمل أن تعالج هذه الزيادة في حد التتبع مخاوف بعض المستخدمين الذين وصلوا إلى الحد السابق البالغ 16 عنصرًا بسرعة، خاصة مع تقديم AirTags وتوسيع شبكة Find My لتشمل أجهزة الطرف الثالث.

تظل إضافة أجهزة جديدة إلى Find My أمرًا سهلاً. على سبيل المثال، تتضمن إضافة AirTag تقريبه من جهاز iPhone الخاص بك، والنقر فوق النافذة المنبثقة التي تظهر، واختيار اسم، ثم تسجيله باستخدام معرف أبل الخاص بك.

ينعكس حد Find My Item المحدث حاليًا في مستندات دعم أبل ولكن لم يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل الشركة. ومع ذلك، فهو تغيير مرحب به للمستخدمين الذين يعتمدون على شبكة Find My لتتبع ممتلكاتهم.

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