تكنولوجيا: إليك كيفية إصلاح العطل الموجود بتطبيق TikTok

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن تطبيق TikTok يواجه مشكلات في الوقت الحالي. فتشير التقارير الموجودة على DownDetector إلى أن التطبيق لا يُحمل للعديد من المستخدمين. ولا يستطيع الأشخاص أيضًا نشر أي شيء أو البحث عنه في التطبيق.

إذا كنت تواجه مشكلات مع تطبيق TikTok، فعليك تجربة خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لحل المشكلة. إليك كيفية إصلاح TikTok:

أول شيء يجب تجربته هو التحقق من اتصالك بالإنترنت. غالبًا ما تكون إشارة Wi-Fi الضعيفة هي السبب، لذا يمكنك استخدام أحد التطبيقات الموصى بها لإجراء اختبار السرعة للمساعدة في تشخيص المشكلة. يمكنك أيضًا محاولة التبديل من Wi-Fi إلى بيانات الجوال لمعرفة ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالاتصال أم لا.

إذا وجدت أن التبديل إلى بيانات الجوال يساعد، فقد تكون المشكلة تكمن في شبكتك المنزلية. والحل السريع هو محاولة إعادة تشغيل جهاز توجيه Wi-Fi.

السبب الآخر تعطل TikTok هو أن الخدمة قد تكون معطلة. في هذه الحالة، لست وحدك من يواجه المشاكل. نوصي بزيارة DownDetector، الذي يوفر بيانات حجمية على مدار 24 ساعة حول أكثر المشكلات التي تم الإبلاغ عنها.

يمكنك أيضًا رؤية خريطة للانقطاعات المباشرة في منطقتك وتتبع تحديثات التقدم عند عودة TikTok وتشغيله.

للأسف، كل ما يمكنك فعله إذا كان TikTok معطلاً هو الانتظار. وفي هذه الأثناء، يمكنك قضاء وقت ممتع مع التطبيقات الأخرى.

وفي بعض الأحيان، يكون إغلاق التطبيق وتشغيله مرة أخرى هو كل ما يتطلبه الأمر لحل المشكلة. لا تضغط فقط على زر الصفحة الرئيسية على هاتفك؛ أغلق التطبيق بالكامل قبل إعادة تشغيله.

كما تأكد دائمًا من تشغيل أحدث إصدار من التطبيق للحصول على أحدث البرامج. وغالبًا ما يؤدي مسح بيانات تطبيقك وذاكرة التخزين المؤقت إلى حل أي مشكلات تتعلق بالتأخير أو تعطل التطبيق.

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