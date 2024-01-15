تكنولوجيا: شاومي تطلق Redmi Watch 4 وRedmi Buds 5 Pro وأيضاً Buds 5 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي اليوم عن إطلاق ساعة Redmi Watch 4 الذكية للأسواق العالمية، مع سماعات Redmi Buds 5 وRedmi Buds 5 Pro اللاسلكية.

ولقد اطلقت ساعة Redmi Watch 4 الذكية للمرة الأولى في شهر نوفمبر الماضي، حيث تميزت بشاشة AMOLED بحجم 1.97 إنش، ودقة عرض 450 في 390 بيكسل، وتضم الساعة الذكية زر تاج من الفولاذ المقاوم للصدأ، بينما يتميز هيكل الساعة من سبائك الألومنيوم.

أيضاً تتميز ساعة Redmi Watch 4 بنظام GPS مدمج، ومستشعر لرصد معدل ضربات القلب، مع مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تتميز الساعة بمقاومة الماء عند 5ATM، أيضاً تنطلق الساعة الذكية بنظام HyperOS، وتتوفر الساعة الذكية في الأسواق العالمية بسعر 107 دولار.

أيضاً أطلقت شاومي سماعة Redmi Buds 5 Pro اللاسلكية بميزة دعم تنسيق LDAC وهي أعلى جودة في تشفير الصوتيات، وتدعم إلغاء الضوضاء بقدرة 52dB.

وتتوفر السماعة اللاسلكية بثلاثة أوضاع للشفافية، وتدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات من التشغيل، بينما يصل عمر الشحن مع حافظة الشحن إلى 38 ساعة، وتتوفر في الأسواق العالمية بسعر 78 دولار.

وتأتي سماعة Redmi Buds 5 أيضاً بميزة إلغاء الضوضاء بقدرة 46dB، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم تشفير LDAC، وتتميز السماعة اللاسلكية بنفس عمر الشحن المميز لإصدار Pro، حيث تدعم 10 ساعات من التشغيل، ويصل عمر الشحن مع الحافظة إلى 40 ساعة، وتتوفر السماعة في الأسواق العالمية بسعر 46 دولار.

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