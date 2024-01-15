تكنولوجيا: هواتف Redmi Note 13 Pro 5G تنطلق للأسواق العالمية بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي هواتف Redmi Note 13 Pro 5G للأسواق العالمية اليوم بمعالجات Dimensity 7200 وSnapdragon 7s Gen 2، ومعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

ينطلق هاتف Redmi Note 13 Pro Plus 5G للأسواق العالمية بشاشة CrystalRes AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2712 في 1220 بيكسل أو بجودة عرض 1.5K، أيضاً تأتي الشاشة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass Victus.

وتدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، ومعايير TÜV Rheinland التي تؤكد خفض تأثير الإضاءة الزرقاء المنبعثة من الشاشة.

كما يتميز الهاتف بأبعاد 161.4 في 74.2 في 8.9مم، ووزن 204.5 جرام، أيضاً يدعم الهاتف معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويضم Note 13 Pro Plus 5G رقاقة معالج Dimensity 7200-Ultra، على أن يتوفر باثنان من الإختيارات في السعة التخزينية والذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، على أن يتوفر محول الشحن في محتوى الصندوق مع كابل USB C.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم شاومي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الهاتف بنظام صوتيات بتقنية Dolby Atmos مع أعلى جودة في معايير الصوتيات، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يدعم أيضاً تقنية التعرف على الوجه، واثنان من شرائح SIM، أو شريحة SIM مع شريحة eSIM.

كما يدعم تقنية Wi-Fi 6، والبلوتوث 5.3، وNFC، مع ماسح IR Blaster، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأبيض والبنفسجي Aurora بسعر يبدأ من 400 دولار.

من جانب أخر تقدم شاومي هاتف Redmi Note 13 Pro 5G بشاشة CrystalRes AMOLED بحجم 6.67 إنش، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، ويتوفر بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5100 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، على أن تقدم محول الشحن في محتوى الصندوق مع كابل USB C.

ويضم الهاتف إعدادات الكاميرة ذاتها المميزة لهاتف Note 13 Pro Plus 5G، على أن يتوفر Redmi Note 13 Pro 5G بألوان الأسود، والأزرق والبنفسجي، بسعر يبدأ من 304 دولار،

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