تكنولوجيا: رصد معالج AMD Ryzen 9 7940HX في نموذج من جهاز Asus TUF Gaming A16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد معالج AMD Ryzen 9 7940HX مؤخراً في نموذج من جهاز الحاسب المخصص للألعاب Asus TUF Gaming A16.

قدمت AMD خلال فعاليات CES الأخيرة سلسلة معالجات Ryzen 8000G المخصصة لأجهزة الحاسب المكتبي، مع معالجات Ryzen 8000HS وU المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول، كما قدمت AMD معالجات Ryzen 9 7940HX من سلسلة معالجات Ryzen 7000 HX.

ولقد أعلنت Asus مؤخراً عن أحدث إصدارات الشركة من أجهزة الحاسب المحمول المتوسطة TUF Gaming A16 الذي انطلق بمعالج Ryzen 9 7940HX، والذي يحاكي Ryzen 9 7945HX مع تردد أقل 5.2 GHz.

وتأتي هذه المعالجات بنفس عدد الأنوية وthread، وأيضاً بنفس سعة ذاكرة التخزين المؤقت، إلا أن رقاقة Ryzen 9 7940HX لم تظهر بشكل رسمي في موقع AMD، لذا لم يتم تأكيد المواصفات كاملة.

ولقد أشارت توقعات سابقة إلى أن رقاقة Ryzen 9 7840HX ستنطلق مع Ryzen 9 7940HX، بينما أشارت تفاصيل أخرى إلى أنها ستكون نموذج أخر من رقاقة Ryzen 9 7845HX بتردد مختلف، لذا نترقب تفاصيل رسمية من AMD خلال الفترة القادمة.

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