تكنولوجيا: سامسونج تعتمد هواتف Galaxy C55 وGalaxy F55 في منصة Wi-Fi Alliance

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري سامسونج هواتف Galaxy C55 وGalaxy F55 في منصة Wi-Fi Alliance إستعداداً للإعلان الرسمي في الأسواق العالمية.

رصد إصدار جديد من هواتف سامسونج في منصة TENAA مؤخراً بنموذج رقم SM-C5560، والذي ينطلق للأسواق قريباً بعنوان Galaxy C55.

ومن جديد رصد هذا النموذج في منصة Wi-Fi Alliance إستعداداً لإطلاق هذا الإصدار للأسواق العالمية، كما ظهر إصدار أخر بنموذج رقم SM-E555B/DS، والذي يتوفر في الأسواق العالمية قريباً بعنوان Galaxy F55.

ولقد أعتمد كلا الهاتفين بدعم تقنية Wi-Fi 6 بنطاق ترددي ثنائي، كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy F55 يأتي بنفس مواصفات Galaxy M55 الذي ظهر في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 7 Gen 1، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

بينما كشفت التفاصيل التي جاءت من TENAA عن بعض مواصفات هاتف Galaxy C55 الذي يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

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