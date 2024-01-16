تكنولوجيا: جهاز HP Fortis G11 ينطلق بتصميم قوي وحجم 14 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP مؤخراً عن جهاز HP Fortis G11 وهو أحدث أجهزة الشركة من فئة Chromebook، بتصميم يدعم مقاومة أعلى.

ينطلق جهاز HP Fortis G11 بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق Fortis G10، مع تركيز خاص على الإنتاجية، وتصميم يدعم مقاومة أعلى بمعايير MIL-STD-810، كما يأتي الجهاز بمعايير IP51.

ويتميز Fortis G11 Chromebook بحجم شاشة 14 إنش، ويتوفر نموذج يدعم خاصية اللمس بجودة عرض FHD وسطوع 250 nit، ونموذج لا يدعم خاصية اللمس في الشاشة بجودة عرض FHD وسطوع 300 nit.

كما يتوفر نموذج رئيسي بجودة عرض HD، ونسبة سطوع 250 nits، أيضاً يتوفر الجهاز بعدد من الإختيارات في الذاكرة العشوائية تبدأ من 4 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5-4800، إلى 16 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS.

ويدعم جهاز Fortis G11 Chromebook الإتصال عبر تقنية WiFi 6E، و4G LTE، كما ينطلق الجهاز بسلسلة معالجات Intel N.

أيضاً يضم جهاز Fortis G11 منافذ تشمل اثنان من منافذ USB Type-A 3.2 Gen 1، واثنان من منافذ USB Type-C 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI 1.4، ومدخل ميكروفون وأخر لسماعة، كما ينطلق الجهاز بفتحة لشريحة SIM.

ومن المقرر أن يتوفر HP Fortis G11 Chromebook في سوق الولايات المتحدة بسعر 319 دولار، إلا أن HP لم تؤكد على موعد إطلاق الجهاز في الأسواق العالمية.

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