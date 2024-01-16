تكنولوجيا: هاتف Honor Magic6 RSR يأتي قريباً بكاميرة 1 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لضم هاتف Magic6 RSR قريباً لسلسلة هواتف Honor Magic6، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن هذا الإصدار يضم كاميرة مميزة بمستشعر 1 إنش.

ولقد أوضحت أحدث التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أن Honor تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المميزة قريباً، والذي ينطلق بعنوان Magic6 RSR، ولقد أشارت التسريبات إلى أن هذا الإصدار قد ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر مارس، على أن يضم مستشعر Omnivision OV50K.

وتشير التوقعات إلى أن مستشعر Omnivision OV50K سيأتي بأعلى آداء بنفس مستوى المستشعرات المقدمة في الإصدارات من الفئة المميزة على غرار OPPO Find X7 Ultra أو Xiaomi 14 Ultra، على أن يأتي Magic6 RSR بنطاق ديناميكي أعلى.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن مستشعر OV50K يأتي بآداء منافس لإصدار سوني Sony LTY900 مع فتحة عدسات متغيرة، لذا من المتوقع أن يدعم هاتف Magic6 RSR لإلتقاط صور بتفاصيل أكثر دقة مع عمق أعلى في الإضاءة المنخفضة مقارنة بالإصدارات المنافسة هذا العام.

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