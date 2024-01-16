تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان الرسمي عن سلسلة Realme 12 Pro في 29 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Realme صفحة رسمية لسلسلة هواتف Realme 12 Pro، واليوم تم الكشف عن موعد إطلاق السلسلة الجديدة في 29 من يناير.

حددت Realme يوم 29 من شهر يناير الجاري لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Realme 12 Pro في السوق الهندي.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن Realme تقدم اثنان من الإصدارات في هذه السلسلة تشمل Realme 12 Pro، وRealme 12 Pro Plus.

أيضاً شاركت Realme صور توضح تصميم هاتف Realme 12 Pro Plus الذي طور بالتعاون مع شركة “Ollivier Saveo” المطورة للساعات الفاخرة، حيث يتضمن تصميم الهاتف شريط باللون الذهبي يتوسط الغطاء الخلفي، مع حلقة باللون الذهبي تحيط بالكاميرة، كما أن الهاتف مميز بتصميم جلدي “vegan” مع 3D jubilee.

يذكر أن سلسلة Realme 12 Pro تتضمن مستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر periscope telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل يدعم التكبير الرقمي حتى 120 مرة.

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