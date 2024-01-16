تكنولوجيا: تسريبات 3DMark تكشف عن تحسينات في آداء كرت الشاشة Nvidia RTX 4070 Super

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التفاصيل التي جاءت من “3DMark” عن نتائج إختبارات كرت الشاشة Nvidia RTX 4070 Super والتي تؤكد على التحسينات في الآداء مقارنة بالإصدار الأصلي.

قدمت Nvidia كرت الشاشة RTX 4070 Super بوحدة معالجة AD104 GPU مع عدد 7168 من أنوية CUDA، وهو عدد أكبر في الأنوية بنسبة 22% مقارنة بكرت الشاشة GeForce RTX 4070 الذي يضم 5888 CUDA.

من جانب أخر لم تقدم Nvidia ترقية في ذاكرة RTX 4070 Super، حيث يأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6X، وهي المواصفات ذاتها التي قدمت في RTX 4070.

ولقد أكدت نتائج إختبارات كرت الشاشة في 3DMark على أن Nvidia RTX 4070 Super تأتي بتحسينات في الآداء بنسبة 19% مقارنة بكرت الشاشة RTX 4070، إلا أن كرت الشاشة يأتي بآداء أبطأ من RTX 4070 Ti بنسبة تتراوح بين 8 إلى 5%.

وتشير هذه النتائج إلى أن كرت الشاشة RTX 4070 Super يأتي بآداء مناسب لمستخدمي أجهزة الألعاب القديمة للترقية.

يذكر أن Nvidia تستعد لإجراء تعديلات على سعر كروت الشاشة الأصلية عند إنطلاق إصدارات Super للأسواق، حيث يتوفر RTX 4070 بسعر 550 دولار أي بفارق 49 دولار مقارنة بإصدار RTX 4070 Super.

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