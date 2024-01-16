تكنولوجيا: شركة أبل تتصدر سوق الهواتف الذكية في عام 2023 لتتفوق على سامسونج وسط تقلص الطلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطاحت شركة أبل بشركة سامسونج لتصبح الشركة الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية في عام 2023، وفقًا لأحدث تقرير من IDC.

وقامت الشركة بشحن رقم قياسي بلغ 80.5 مليون جهاز آيفون في الربع الأخير وإجمالي 234.6 مليونًا لهذا العام.

ومن ناحية أخرى، قامت شركة سامسونج بشحن 53 مليون جهاز في الربع الرابع، ليصل الإجمال السنوي إلى 226.6 مليون جهاز.

يمثل هذا نقطة تحول، حيث إنها المرة الأولى منذ عام 2010 التي تحتل فيها شركة أخرى غير سامسونج المركز الأول في السوق شديدة التنافسية.

وفي الوقت نفسه، جاءت شركة شاومي في المركز الثالث بمبيعات بلغت 145.9 مليونًا، تليها شركة OPPO بمبيعات بلغت 103.1 مليونًا، وشركة Transsion في المركز الخامس بمبيعات بلغت 94.9 مليونًا.

ومع ذلك، لم يكن سوق الهواتف الذكية بشكل عام مزدهرًا. وانخفضت الشحنات العالمية بنسبة 3.2% على أساس سنوي إلى 1.17 مليار وحدة في عام 2023. وبينما واجه السوق رياحًا اقتصادية معاكسة ومشاكل في المخزون في وقت سابق، شهد النصف الثاني علامات انتعاش مع نمو صحي بنسبة 8.5% في الربع الأخير.

ووفقًا لـ IDC، يرجع نجاح شركة أبل إلى الطلب على الأجهزة المتطورة، والتي تمثل حاليًا أكثر من 20٪ من السوق. كما ساعدتهم برامج التجارة القوية وخيارات التمويل للشركة على الاستفادة من هذا الاتجاه.

وفي حين لعب صعود شركة أبل دورا في تراجع شركة سامسونج، فإن النظام البيئي لنظام أندرويد نفسه يخضع للتنويع. وتستعيد شركة هواوي مكانتها في الصين، وتقدم العلامات التجارية مثل OnePlus وHonor وجوجل أجهزة تنافسية في الطرف الأدنى من القطاع المتميز. كما تسلط الهواتف القابلة للطي والتطورات في الذكاء الاصطناعي الضوء على الطبيعة الديناميكية للسوق.

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