تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن برنامج مساعد الذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة مايكروسوفت مؤخرًا باتخاذ بخطوة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق نسخة استهلاكية من Copilot، بسعر 20 دولارًا شهريًا، والتي تتضمن تقنية ChatGPT الخاصة بـ OpenAI.

في السابق، كان مساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت يستهدف الشركات الكبيرة، بسعر 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا والحد الأدنى لمتطلبات الاشتراك هو 300 مستخدم.

وقد تركت استراتيجية التسعير هذه الشركات الصغيرة والأفراد خارج الحلقة. ومع ذلك، فإن الإصدار الجديد للمستهلك ليس فقط أقل تكلفة ولكن أيضًا أكثر سهولة في الوصول إليه، مع عدم وجود حد أدنى للاشتراك.

يعكس هذا التحول في الإستراتيجية اعتراف مايكروسوفت بالطلب المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي بين جمهور أوسع.

ويتيح إصدار المستهلك، المتكامل مع Microsoft Office، للمستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مهام مثل تلخيص البيانات وإنشاء المحتوى والإجابة على الاستفسارات في تطبيقات مثل Word و Excel و PowerPoint.

يعد هذا التكامل مثيرًا للاهتمام بشكل خاص لأنه يجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأدوات الإنتاجية اليومية، مما يجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا عمليًا من العمل العادي والمهام الشخصية.

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