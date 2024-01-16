تكنولوجيا: الكشف عن بعض مواصفات هاتف Infinix Smart 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتشابه تصميم هاتف Infinix Smart 8 الجديد قليلًا مع تصميم هاتف أبل iPhone 15 Pro. فتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل وهي محاطة بما يسمى “الحلقة السحرية“، والتي يمكنها عرض معلومات مثل المكالمات الحالية أو عمليات الشحن بطريقة مشابهة لـ Dynamic Island من أبل.

تبدو الشاشة والإطار والجهة الخلفية المسطحة، تمامًا مثل هاتف iPhone 15 Pro، كما يتوافق موضع وحدة الكاميرا وتخطيطها أيضًا مع هاتف أبل، على الرغم من أن وحدة الكاميرا تبدو أكبر مع Infinix Smart 8.

قامت شركة Infinix بتثبيت كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED فقط. ويوجد بالداخل شريحة MediaTek Helio G36، وهي شريحة 12 نانومتر من عام 2023 تحتوي على ثمانية نوى كفاءة ARM Cortex-A53 بترددات تصل إلى 2.2 جيجاهرتز.

يحتوي الهاتف ايضًا على 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت من مساحة التخزين، والتي يمكن توسيعها عبر بطاقة ذاكرة microSD.

بالاضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة من نوع LCD بحجم 6.6 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بينما يكون الحد الأقصى للسطوع منخفضًا نسبيًا عند 500 نتس.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ومستشعر بصمة مثبت على الجانب ومنفذ USB-C.

لم تقدم الشركة أي معلومات حول الشحن السريع المحتمل، لذلك من المحتمل أن يتم شحن الجهاز بقوة 10 واط فقط.

يتوفر Infinix Smart 8 في الهند مقابل 7499 روبية هندية (حوالي 90 دولارًا). وكما هو معتاد مع Infinix، فمن المحتمل أن يكون الجهاز متاحًا فقط خارج الهند عبر الاستيراد المباشر.

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