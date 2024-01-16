تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy A35 في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Exynos 1380

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن دعم هاتف Galaxy A35 القادم برقاقة Exynos 1380.

تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، ولقد كشفت التسريبات المصورة السابقة عن تصميم Galaxy A35.

أيضاً رصد الهاتف في منصة Geekbench اليوم مع تفاصيل جديدة حول هذا الإصدار، حيث يدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 1380، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

أيضاً ظهر الهاتف في منصة Geekbench بنموذج رقم SM-A356U، حيث سجل الهاتف 697 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و 2332 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا نموذج أولي من الهاتف، على أن يتم تحسين الآداء في النموذج النهائي من الهاتف.

يذكر أن معالج Exynos 1380 ظهر في منصة Geekbench بنموذج رقم s5e8835، حيث تتميز الرقاقة بعدد 4 من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.4 GHz، و4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2.0 GHz، وهي الرقاقة ذاتها التي تدعم Galaxy A54، وGalaxy M54 وأيضاً F54.

المصدر

اعلان





