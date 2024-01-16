تكنولوجيا: شاومي تقدم جهاز بنك طاقة جديد يدعم تقنية Qi2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد شركة شاومي أيضًا شركة مصنعة للملحقات، حيث تغطي الشركة تقريبًا كل الملحقات ذات الصلة.

والآن، قدمت العلامة التجارية بنك طاقة جديدًا لا يدعم الشحن السلكي فحسب، بل يمكنه أيضًا نقل الطاقة دون اتصال كابل. ووفقًا لشركة شاومي، يتم دعم كل من Qi2 و MagSafe مع هذا الجهاز.

وقد تم تحديد الحد الأقصى لطاقة الإخراج عبر Qi2 بـ 15 واط، بينما يجب أن تكون الأجهزة المتوافقة مع MagSafe قادرة على استقبال ما يصل إلى 7.5 واط.

يمكن شحن بنك الطاقة المدمج نسبيًا وتفريغه عبر الكابل. ويتوفر منفذ USB واحد بتنسيق USB-C الحديث والمقاوم للالتواء لهذا الغرض.

يمكن شحن بنك الطاقة بما يصل إلى 20 واط، ويمكن إخراج ما يصل إلى 18 واط للأجهزة المتصلة عبر USB-C بشرط أن تدعم قدرة الشحن العالية هذه.

والسعة المذكورة للجهاز هي 6000 مللي أمبير. وبشكل عام، فإن بنك طاقة هذا ذو سعة منخفضة إلى حد ما.

يتمتع Xiaomi Magnet Power Bank 2 بظهر مغطى بطبقة تشبه الجلد ويأتي بلونين مختلفين، وهما الأبيض والأزرق السماوي.

يتم تمويل الجهاز حاليًا كجزء من حملة تمويل جماعي، بسعر حالي يبلغ حوالي 30 دولارًا. لا توجد حاليا أي معلومات حولالإصدار العالمي.

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