شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بمليارات الدولارات.. آبل تواجه أزمة بسبب متجر "آب ستور" والان نبدء بالتفاصيل

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أشارت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى السماح لشركة أبل باستخدام ساعات معاد تصميمها لتجاوز حظر استيراد طرازين من ساعاتها الذكية.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/thxnZPchsU pic.twitter.com/SgjcGeXQBu— صحيفة اليوم (@alyaum) أشارت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى السماح لشركة أبل باستخدام ساعات معاد تصميمها لتجاوز حظر استيراد طرازين من ساعاتها الذكية.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/thxnZPchsU pic.twitter.com/SgjcGeXQBu — صحيفة اليوم (@alyaum) January 15, 2024

أسهم شركة آبل

نظام مدفوعات آبل

الدمام - شريف احمد - رفضت المحكمة العليا الأمريكية نظر استئناف شركة التكنولوجيا الأمريكية آبل في دعوى احتكار ضد متجرها الإلكتروني آب ستور.ويمكن أن يؤثر هذا القرار الذي على إيرادات بمليارات الدولارات للشركة المنتجة لهواتف آيفون الذكية.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كلا من آبل وإيبيك جيمز مطورة لعبة فورتنايت، طالبتا المحكمة العليا بنظر استئناف متعلق بالقضية ولكن المحكمة العليا رفضت الطلبين دون إبداء أسباب.وتراجع سهم آبل بنسبة 6ر2% إلى 09ر181 دولارا، وسيسمح قرار المحكمة العليا بتنفيذ حكم صادر عن محكمة استئناف أمريكية وهو ما يتيح لمطوري التطبيقات بالتواصل مباشرة مع مستخدمي هواتف آيفون وبيع التطبيقات لهم بسعر أرخص بعيدا عن متجر التطبيقات آب ستور.وتحصل آبل على عمولة تصل إلى 30% من المطورين مقابل السماح لهم ببيع منتجاتهم وخدماتهم الرقمية عبر متجر آب ستور.وفي العام الماضي، أصدرت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأمريكية حكما يدين آبل بانتهاك قانون مكافحة المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا من خلال الحد من قدرة مطوري تطبيقات أجهزة آبل من الوصول إلى أنظمة دفع بديلة لبيع منتجاتهم إلى المستخدمين.وسيسمح القرار الذي كان قد تم تجميده أثناء نظر المحكمة العليا للاستئناف عليه للمطورين بتجنب عمولة آبل من خلال وضع روابط لأنظمة دفع بديلة لنظام مدفوعات آبل.كانت دعوى شركة إيبيك أول تحد قانوني لنظام آب ستور والذي يحقق إيرادات بمليارات الدولارات لشركة آبل سنويا.وبحسب توقعات شركة سنسور تاور للأبحاث، من المتوقع وصول إجمالي قيمة سوق التطبيقات والألعاب الإلكترونية خلال العام الحالي إلى 182 مليار دولار وفي العام المقبل إلى 207 مليارات دولار، وهو ما يعني حرمان آبل من إيرادات كبيرة بعد إلغاء حقها في احتكار بيع وتسوية مدفوعات الصفقات التي تتم عبر متجرها الإلكتروني آب ستور.