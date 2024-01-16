شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بمليارات الدولارات.. آبل تواجه أزمة بسبب متجر "آب ستور" والان نبدء بالتفاصيل
ويمكن أن يؤثر هذا القرار الذي على إيرادات بمليارات الدولارات للشركة المنتجة لهواتف آيفون الذكية.
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أشارت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى السماح لشركة أبل باستخدام ساعات معاد تصميمها لتجاوز حظر استيراد طرازين من ساعاتها الذكية.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/thxnZPchsU pic.twitter.com/SgjcGeXQBu— صحيفة اليوم (@alyaum)
أشارت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إلى السماح لشركة أبل باستخدام ساعات معاد تصميمها لتجاوز حظر استيراد طرازين من ساعاتها الذكية.#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) January 15, 2024
للتفاصيل..https://t.co/thxnZPchsU pic.twitter.com/SgjcGeXQBu
أسهم شركة آبلوتراجع سهم آبل بنسبة 6ر2% إلى 09ر181 دولارا، وسيسمح قرار المحكمة العليا بتنفيذ حكم صادر عن محكمة استئناف أمريكية وهو ما يتيح لمطوري التطبيقات بالتواصل مباشرة مع مستخدمي هواتف آيفون وبيع التطبيقات لهم بسعر أرخص بعيدا عن متجر التطبيقات آب ستور.
وتحصل آبل على عمولة تصل إلى 30% من المطورين مقابل السماح لهم ببيع منتجاتهم وخدماتهم الرقمية عبر متجر آب ستور.
وفي العام الماضي، أصدرت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأمريكية حكما يدين آبل بانتهاك قانون مكافحة المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا من خلال الحد من قدرة مطوري تطبيقات أجهزة آبل من الوصول إلى أنظمة دفع بديلة لبيع منتجاتهم إلى المستخدمين.
بسبب نزاع على براءات الاختراع..#آبل تتوقف عن بيع أحدث ساعاتها في #أمريكا#اليوم #تقنية #ساعات_ذكية#iOS #AppleWatch #Apple #iPhone
التفاصيل: https://t.co/Hiu5zGSmAZ pic.twitter.com/sNmc92H1RN— صحيفة اليوم (@alyaum)
بسبب نزاع على براءات الاختراع.. #آبل تتوقف عن بيع أحدث ساعاتها في #أمريكا#اليوم #تقنية #ساعات_ذكية#iOS #AppleWatch #Apple #iPhone— صحيفة اليوم (@alyaum) December 19, 2023
التفاصيل: https://t.co/Hiu5zGSmAZ pic.twitter.com/sNmc92H1RN
نظام مدفوعات آبلوسيسمح القرار الذي كان قد تم تجميده أثناء نظر المحكمة العليا للاستئناف عليه للمطورين بتجنب عمولة آبل من خلال وضع روابط لأنظمة دفع بديلة لنظام مدفوعات آبل.
كانت دعوى شركة إيبيك أول تحد قانوني لنظام آب ستور والذي يحقق إيرادات بمليارات الدولارات لشركة آبل سنويا.
وبحسب توقعات شركة سنسور تاور للأبحاث، من المتوقع وصول إجمالي قيمة سوق التطبيقات والألعاب الإلكترونية خلال العام الحالي إلى 182 مليار دولار وفي العام المقبل إلى 207 مليارات دولار، وهو ما يعني حرمان آبل من إيرادات كبيرة بعد إلغاء حقها في احتكار بيع وتسوية مدفوعات الصفقات التي تتم عبر متجرها الإلكتروني آب ستور.