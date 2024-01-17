علوم وتكنولوجيا

"جوجل" تحذر من ثغرات أمنية جديدة ببعض منتجاتها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدرت شركة جوجل تنبيهًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.
ورفع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني مستوى التحذير إلى "عالٍ"، وأوصى بإجراء التحديث من خلال هذا الرابط.

تحذير أمني:

بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.
https://t.co/E4FGfXtI8O pic.twitter.com/hZ6mPdsj9V— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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