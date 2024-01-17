شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجل" تحذر من ثغرات أمنية جديدة ببعض منتجاتها والان نبدء بالتفاصيل



ورفع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني مستوى التحذير إلى "عالٍ"، وأوصى بإجراء التحديث من خلال هذا الرابط. تحذير أمني:

بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.

https://t.co/E4FGfXtI8O pic.twitter.com/hZ6mPdsj9V— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) 🔴 تحذير أمني:



بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.



🔗https://t.co/E4FGfXtI8O pic.twitter.com/hZ6mPdsj9V — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) January 12, 2024 الدمام - شريف احمد - أصدرت شركة جوجل تنبيهًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.ورفع المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني مستوى التحذير إلى "عالٍ"، وأوصى بإجراء التحديث من خلال هذا الرابط.