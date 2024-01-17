تكنولوجيا: طرح أول تطبيقات جاهزة لنظام VisionOS على متجر تطبيقات أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أشهر، تم منح المطورين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى Vision Pro Developer Kit إمكانية الوصول إلى متجر تطبيقات أبل لتنزيل تطبيقات آيفون وآيباد المتوافقة.

ومع وصول نظارة Vision Pro إلى المتاجر في شهر فبراير، أتاحت أبل للمطورين إرسال تطبيقاتهم إلى متجر التطبيقات.

بدءًا من اليوم، سيتم طرح تطبيقات VisionOS هذه للمستخدمين. وسيتلقى المطورون الذين قدموا تطبيقات VisionOS الخاصة بهم في وقت سابق من هذا الشهر رسائل بريد إلكتروني من أبل تخبرهم بأنه تمت الموافقة على التطبيقات وهي متاحة الآن للتنزيل على متجر تطبيقات VisionOS.

كما قد أشار المطور Dylan McDonald، ان متجر التطبيقات على iOS يعرض الآن التطبيقات المتوافقة مع Vision Pro،على الرغم من عدم إتاحة لقطات الشاشة بعد.

سوف يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يتمكن العملاء من الحصول على Vision Pro. ومع ذلك، نظرًا لأنه من المرجح أن ترسل شركة أبل وحدات مراجعة للصحفيين والمطورين قريبًا، فليس من الغريب أن تقوم الشركة بإتاحة تطبيقات VisionOS على متجر التطبيقات في الوقت الحالي.

منذ الإعلان عن Vision Pro في مؤتمر WWDC 2023، أقامت أبل مختبرات حول العالم للمطورين لاختبار تطبيقاتهم على الأجهزة الجديدة قبل الإطلاق.

كما أتيحت الفرصة لبعض المطورين للحصول على وحدة Developer Kit، والتي من المفترض إعادتها إلى أبل بعد الإطلاق الرسمي في غضون أسابيع قليلة.

قامت أبل مسبقًا بمعاينة بعض التطبيقات والألعاب التي ستكون متاحة لـ Vision Pro. وتشمل هذه التطبيقات Keynote و Microsoft Office و Slack و Zoom و Disney+ و Max و Fruit Ninja.

يبدأ سعر Vision Pro من 3499 دولارًا أمريكيًا مع مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت. ومن المقرر الإطلاق الرسمي في 2 فبراير.

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