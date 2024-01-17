تكنولوجيا: إطلاق لعبة Prison Architect 2 قريبًا في 26 مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيحصل محبي اللعبة الناجحة Prison Architect على تكملة وسيتم إصدارها قريبًا جدًا. فسيتم إطلاق اللعبة في 26 مارس لأجهزة الحواسب الشخصية عبر Steam و كذلك أجهزة Xbox Series X/S وPlayStation 5.

كما ظهر أيضًا مقطعًا دعائيًا للعبة. ومن الجدير بالذكر أن Prison Architect 2 تحضر تجربة الأبعاد الثلاثية. وتتميز ايضًا بمظهر كرتوني يذكرنا قليلاً بألعاب Dragon Quest الأحدث، لكن طريقة اللعب ليست سوى لعبة JRPG.

وكما يوحي الاسم، فهي محاكاة قوية لبناء السجون. في النسخة الأصلية، قد يكاد يكون من المستحيل ممارسة اللعبة بطريقة إنسانية، لأن القيود ستجبرك في النهاية على إساءة معاملة السجناء باسم “المسؤولية المالية“.

ومن المحتمل أن هذا الارتباط مع نظام السجون الواقعي لدينا لم يكن محض صدفة، حيث كان الهدف النهائي للعبة هو بيع سجنك مقابل ربح كبير. لا نعرف ما إذا كان الجزء الثاني سيركز على نظام السجون الأمريكي الربحي، لكن هذا أكثر من محتمل.

يُظهر المقطع الترويجي سجينًا مجردًا من إنسانيته يُمنع من الهروب عند كل منعطف. بالتأكيد، إنه سجين كرتوني لطيف المظهر، لكنه سجين بعد كل شيء. كما أن أحد شعارات اللعبة هو “هل ستصبح سجونكم في النهاية آثارًا لإعادة التأهيل أو الانتقام؟ والأهم من ذلك، هل سيدفعون الفواتير؟”

تقدم Prison Architect 2 مجموعة من الميزات الجديدة إلى الطاولة، بما يتجاوز القفز إلى الأبعاد الثلاثية. ويقول المطور إن النزلاء أصبحوا الآن أكثر ذكاءً وسيطورون علاقات مع بعضهم البعض بناءً على الرغبات والاحتياجات.

هناك أيضًا وضع وظيفي تمت ترقيته، حيث يمكنك بناء سجون متعددة في نفس المدينة، والمزيد من خيارات التحكم لإنشاء سياسات المنشأة.

سوف تبلغ تكلفة لعبة Prison Architect 2 حوالي 40 دولارًا عند إصدارها في أواخر شهر مارس.

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