تكنولوجيا: المحكمة العليا ترفض الاستئنافات المقدمة من شركتي Apple و Epic Games في قضية متجر التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رفضت المحكمة العليا الأمريكية الاستماع إلى الاستئنافات المقدمة من كل من Apple و Epic Games بعد حكم القاضي بأنه يجب على شركة أبل السماح للمطورين بتقديم طرق بديلة للدفع مقابل التطبيقات والخدمات بخلاف متجر التطبيقات.

ولم تقدم المحكمة تفسيرًا لسبب رفضها مراجعة أي من الاستئنافين، ولكن هذا يعني أن الأمر الزجري الدائم الذي يمنح المطورين طريقة لتجنب التخفيض بنسبة 30 بالمائة الذي تأخذه شركة أبل سيظل ساريًا.

قدمت شركة أبل استئنافًا إلى المحكمة العليا في شهر سبتمبر من العام الماضي، وطلبت منها مراجعة قرار محكمة الدائرة الذي اعتبرته “غير دستوري“.

والقضية التي رفعتها Epic Games هي الأولى التي تتحدى نموذج الأعمال الخاص بمتجر التطبيقات، والذي يساعد شركة أبل على جمع المليارات.

وفي شهر مايو 2023، قالت شركة أبل إن المطورين حققوا حوالي 1 تريليون دولار من إجمالي الفواتير من خلال متجر التطبيقات في عام 2022. وتقدر تطبيقات الألعاب المباعة على متجر التطبيقات إيرادات حوالي 100 مليار دولار كل عام.

وفي حين حكمت الدائرة التاسعة لصالح استئناف Epic بأن شركة أبل قد انتهكت بالفعل قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا، فقد رفضت ادعاء Epic بأن متجر التطبيقات محتكر.

وبالإضافة إلى رفض الاستماع إلى استئناف أبل، لن تقوم المحكمة العليا للولايات المتحدة أيضًا بمراجعة استئناف Epic بأن محكمة المقاطعة ارتكبت “أخطاء قانونية“.

وادعت Epic أن شركة أبل تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية من خلال نموذج أعمالها، ومع ذلك، فهذه ليست مشكلة في المحكمة العليا.

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