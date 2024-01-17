تكنولوجيا: جوجل تقوم بتسريح مئات العمال الذين يبيعون الإعلانات للشركات الكبرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أيام من تسريح أكثر من ألف موظف من Pixel و Nest و Fitbit و Google Assistant والأقسام الهندسية الأساسية، قررت شركة جوجل إلغاء “مئات الأدوار” في فريق مبيعات الإعلانات التابع لها، حسبما صرح متحدث باسم الشركة لموقع Engadget يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان: “نمر كل عام بعملية صارمة لهيكلة فريقنا لتقديم أفضل خدمة لعملاء الإعلانات لدينا“.

واضافت: “نقوم بتعيين العملاء إلى الفرق المتخصصة وقنوات المبيعات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الخدمات. وكجزء من هذا، سيتم إلغاء بضع مئات من الأدوار على مستوى العالم وسيتمكن الموظفون المتأثرون من التقدم لشغل أدوار مفتوحة في الفريق أو في أي مكان آخر في جوجل“.

ورفض المتحدث مشاركة المعلومات حول العدد الدقيق للموظفين المتأثرين أو مكان تواجدهم. وتم نشر هذه الأخبار لأول مرة بواسطة Business Insider، التي حصلت على مذكرة مفادها أن كبير مسؤولي الأعمال في جوجل، فيليب شندلر، أرسل موظفين يوم الثلاثاء.

تواصل التخفيضات الأخيرة التي أجرتها شركة جوجل اتجاه تسريح العمال في شركات التكنولوجيا، والتي ألغت آلاف الوظائف في عام 2023.

وفي الأسبوعين الأولين من هذا العام، على سبيل المثال، قامت أمازون بخفض مئات العاملين في خدمة بث ألعاب الفيديو Twitch، و Prime Video، و MGM Studios.

وفي ديسمبر، ذكرت صحيفة The Information أن جوجل كانت تخطط لإعادة تنظيم وحدة مبيعات الإعلانات الخاصة بها، والتي تضم أكثر من 30 ألف شخص، لصالح استخدام التعلم الآلي لمساعدة العملاء على شراء المزيد من الإعلانات على المنتجات الرئيسية مثل بحث جوجل ويوتيوب.

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