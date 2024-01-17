تكنولوجيا: منصة YouTube تقول إن حالات التباطؤ الأخيرة في المتصفح ليست جزءًا من حملة حظر الإعلانات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان لحملة YouTube على أدوات حظر الإعلانات الكثير من التأثيرات على المستخدمين، ولكن وفقًا لموقع YouTube، فإن الموجة الأخيرة من تباطؤ المتصفح ليست في الواقع نتيجة لإجراءات الشركة على كل حال.

وفي شهر نوفمبر الماضي، وجد مستخدمو YouTube الذين تم تمكين أدوات حظر الإعلانات لديهم أن متصفحاتهم كانت بطيئة كلما تم تحميل موقع YouTube.com.

لم تكن هذه المشكلة منتشرة بشكل خاص في ذلك الوقت، لكن موقع YouTube تحمل المسؤولية عنها بشكل مباشر، قائلاً: “في الأسبوع الماضي، ربما واجه المستخدمون الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات تجربة مشاهدة دون المستوى الأمثل، مما شمل تأخيرات في التحميل، بغض النظر عن المتصفح الذي يستخدمونه“.

وبالتقدم سريعًا إلى الأسبوع الماضي، لاحظ المستخدمون خلال الأسبوعين الماضيين أن موقع YouTube كان بطيئًا للغاية عند تثبيت أداة حظر الإعلانات.

ولكن تقول منصة YouTube الآن إن هذا التباطؤ الأخير للمتصفح ليس في الواقع ناتج عنها. وفي حديثها إلى Android Central، قالت المنصة إن حالات التباطؤ هذه “لا علاقة لها” باكتشاف أداة حظر الإعلانات.

يُشار أيضًا إلى أن أداة حظر الإعلانات الشهيرة AdBlock، قد وجدت خطأً في آخر تحديثاته، ويبدو ان هذا السبب وراء حالات التباطؤ هذه.

في GitLab، يقول أحد أعضاء فريق AdBlock أنه يتم حل المشكلة استجابةً للمستخدمين الذين وجدوا تباطؤًا على موقع YouTube والصفحات الأخرى حول الويب بما في ذلك خدمة Google Translate وبعض مواقع مايكروسوفت على الويب والمزيد.

ويشير أحد مطوري uBlockOrigin أيضًا إلى أنه من الواضح أن التباطؤ لم يؤثر أبدًا على أداة حظر الإعلانات.

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