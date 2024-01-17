تكنولوجيا: ‏Xbox Game Pass تكشف عن الدفعة الثانية من ألعاب شهر يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Xbox Game Pass، وهي خدمة اشتراك الألعاب الشهيرة من مايكروسوفت، لتقديم مجموعة مثيرة من الألعاب حتى نهاية شهر يناير وأوائل فبراير 2024.

تشمل هذه التشكيلة مزيج متنوع يعد بشيء لكل نوع من اللاعبين. وبدءًا من 16 يناير، يمكن للاعبين الانغماس في لعبة “Those Who Remain”، وهي لعبة رعب حصلت على تقييمات متباينة، بما في ذلك تقييم 6/10 من IGN.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون مزيجًا من الفكاهة والسرقة، ستكون لعبة “Turnip Boy Robs a Bank” متاحة في 18 يناير.

كما سيشعر عشاق السباقات بسعادة غامرة مع إضافة “F1 23” إلى خدمة Game Pass. ولقد تم إطلاق لعبة Codemasters في 18 يناير، وقد حصلت على تقييم مثير للإعجاب 8/10 من IGN.

علاوةً على ذلك، سيتم إطلاق “Pokémon with Guns” في 19 يناير. تقدم هذه اللعبة مزيجًا من المخلوقات اللطيفة وأسلوب اللعب المليء بالحركة تجربة فريدة لمشتركي Game Pass.

بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالألعاب المليئة بالإثارة، سيتم إطلاق لعبة “Go Mecha Ball”، وهي لعبة إطلاق النار ذات العصا المزدوجة، في 25 يناير.

وبعد ذلك، يتم إطلاق لعبة “Brotato”، وهي لعبة إطلاق نار من أعلى إلى أسفل حيث يتحكم اللاعبون في حبة بطاطس تحمل مسدسًا، في 30 يناير.

تأتي بداية شهر فبراير مع الإصدار المرتقب “Persona 3 Reload” اعتبارًا من 2 فبراير. ومن المتوقع أن تحقق هذه اللعبة نجاحًا كبيرًا، خاصة لمحبي السلسلة.

وأخيرًا، سيتم الوصول إلى “Anuchard” اعتبارًا من 6 فبراير، مما يضيف طبقة أخرى من التنوع إلى عروض Game Pass.

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