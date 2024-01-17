تكنولوجيا: هاتف Moto G Play (2024) ينطلق رسمياً بسعر 149 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت موتورولا النقاب اليوم رسمياً عن هاتف Moto G Play (2024)، الذي يأتي بمعالج Snapdragon 680، وسعر 149 دولار.

يتميز هاتف Moto G Play (2024) بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+ أو دقة 720 في 1600 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90 Hz، وتأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass 3.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 680، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

وفي الكاميرة الخلفية يضم هاتف Moto G Play (2024) مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل مع فلاش LED، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

أيضاً يدعم Moto G Play (2024) بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ويدعم معايير IP52، ويتوفر الهاتف في عدد من الأسواق بسعر 150 دولار تقريباً.

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