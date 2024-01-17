تكنولوجيا: شاشة AOC AGON 6 Pro تنطلق بتصميم منحني وسعر 1262 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت شاشة AOC AGON 6 Pro المخصصة للألعاب بتصميم منحني ومعدل تحديث 240Hz، وسعر 1262 دولار.

تتميز شاشة AOC AGON 6 Pro بلوحة OLED بحجم 44.5 إنش، وأبعاد 21:9، وعمق ألوان 10 بت، وتصميم منحني 800R، ودقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث فائق 240Hz، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية GtG.

أيضاً تدعم الشاشة سطوع 1000cd/m²، وتقنية HDR10، كما تدعم تباين 1500000:1، وتدرج لوني من DCI-P3 بنسبة 98.5%، وتدعم الشاشة أيضاً زاويا عرض 178 درجة / 178 درجة، وتضم اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 8W، كما تأتي بنظام إضاءة LightFX.

وتنطلق الشاشة بتقنية AGLR المضادة للإنعكاسات، كما تدعم معايير VESA ClearMR، إلى جانب معايير TÜV لخفض تأثير الإضاءة الزرقاء لراحة العين.

أيضاً تتكامل الشاشة مع تقنيات NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium لآداء أفضل في الألعاب، وتتميز الشاشة بواجهة GameColor التي تأتي بتجربة سلسة وواضحة.

وتضم الشاشة عدد من الإختيارات في المنافذ تشمل منفذ USB C لشحن بقدرة 90W، مع منفذ DP1.4، وHDMI، وترتكز AOC AGON 6 Pro على VESA بحجم 100مم في 100مم، ويدعم الحامل ضبط الإرتفاع والتدوير وإمالة الشاشة، وتتميز الشاشة بوزن 13.35 كجم مع الحامل، أو وزن 11.35 كجم بدون حامل الشاشة.

المصدر

اعلان





