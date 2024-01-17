تكنولوجيا: شاشة MSI MAG 341CQP تنطلق بتقنية QD-OLED ومعدل تحديث 175Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت MSI عن شاشة الألعاب المنحنية MAG 341CQP QD-OLED بمعدل تحديث 175Hz، وسعر 1262 دولار تقريباً.

تتميز شاشة الألعاب MAG 341CQP QD-OLED بحجم 34 إنش وتقنية Quantum Dot، كما تدعم الشاشة دقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، وتنطلق شاشة الألعاب بمعدل تحديث 175 Hz، وإستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية.

أيضاً تدعم الشاشة عمق ألوان 10بت، وتغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، كما تتميز MSI MAG 341CQP بإنحناء 1800R.

ويدعم الشاشة نظام تبريد جديد من الشركة يعرف بنظام “MSI OLED CARE 2.0” الذي يتضمن طبقة من الجرافين مع تصميم يدعم تشتيت الحرارة لإستقرار الحرارة دون الحاجة إلى مروحة.

كما تنطلق الشاشة بعدد من المميزات بتقنية الذكاء الإصطناعي مثل Smart Crosshair، ونظام الرؤية الليلية، وأيضاً Optix Scope.

وفي مواصفات الإتصال تضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4a، ومنفذ USB C، وأيضاً منفذ USB B، واثنان من منافذ USB A، وتأتي مع VESA للحائط، وتنطلق الشاشة بسعر 1262 دولار.

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