تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 Ultra ينطلق رسمياً بثورة جديدة في مميزات الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري سامسونج بشكل رسمي الآن عن هاتف Galaxy S24 Ultra الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، وكاميرة telephoto جديدة بميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، وتركيز كامل على تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي.

التصميم والشاشة

يتميز تصميم Galaxy S24 Ultra من التايتنيوم كبديل للألومنيوم لدعم الهاتف بمقاومة أعلى دون زيادة الوزن، كما يأتي الهاتف بسمك أقل 0.3 مم من الإصدار السابق، وتصميم أقصر 1.1مم، مع حواف أنحف، كما تدعم سامسونج الهاتف بطبقة من Gorilla Glass Armor في الجهة الخلفية والأمامية للحماية 4 مرات أكثر، ويتميز الهاتف بتصميم مسطح.

كما تدعم سامسونج هذا الإصدار بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، بجودة عرض QHD+ ومعدل تحديث متغير من 1Hz up إلى 120Hz، كما تأتي الشاشة بمعدل سطوع يصل إلى 2600 nit.

وينطلق إصدار Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 في جميع الأسواق العالمية، كما يتضمن تحسينات في نظام التبريد الذي يأتي بحجم مضاعف لدعم إستقرار حرارة الهاتف مع تنفيذ مهام متعددة.

وتدعم الرقاقة تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي في إصدار Galaxy S24 Ultra، حيث يدعم الهاتف ميزة الترجمة المباشرة في الوقت الفعلي، مع ميزة الدردشة والترجمة الصوتية في الإتجاهين أثناء المحادثات في الوقت الفعلي.

وتتوفر ميزة الترجمة “Interpreter” مدمجة في تطبيق الهاتف، والتي تعمل على تقسيم الشاشة لإظهار ترجمة مباشرة بين اثنان من الأطراف بلغات مختلفة، كما تأتي ميزة “Chat Assist” لترجمة المحادثات بترجمة طبيعية كما تأتي مدمجة في لوحة المفاتيح، على أن تدعم هذه المميزات ترجمة 13 لغة.

أيضاً من بين مميزات تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي ميزة “Android Auto” التي ستعمل على تلخيص الرسائل وإقتراح الرد المناسب، وفي تطبيق الملاحظات الخاص بشركة سامسونج تقدم العملاق الكوري “Note Assist” الذي يعمل على تلخيص الملاحظات، وإنشاء قوالب، مع تبسيط الملاحظات وتصميم أغلفة، وإعداد تنسيق مسبق للملاحظات.

كما تقدم سامسونج ميزة “Transcript Assist” التي ستعمل على نسخ التسجيلات وإنشاء تلخيص للتسجيلات والترجمة بإستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي، مع تحويل الحديث إلى نصوص.

ميزة “Circle to Search” هي ميزة مطورة بالتعاون مع جوجل، حيث تدعم المستخدم في الضغط المطول على زر التشغيل الرئيسي لوضع دائرة على الشاشة أو النقر للحصول على نتائج بحث لخلفية أو صورة على الإنستقرام.

الكاميرة

وتمتد مميزات الذكاء الإصطناعي لتعزيز آداء الكاميرة في هاتف Galaxy S24 Ultra، حيث يتضمن هذا الإصدار كاميرة telephoto جديدة بدقة 50 ميجا بيكسل ببعد بؤري 115مم، ودعم للتكبير البصري حتى 5 مرات مع دعم التثبيت البصري وفتحة عدسات f/3.4، ويأتي المستشعر بحجم 1/2.52.

وتؤكد سامسونج على التحسينات المقدمة في ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات في هذا المستشعر مقارنة بكاميرة telephoto التي تدعم التكبير حتى 10 مرات في الإصدار السابق.

ويتميز المستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 ببعد بؤري 23مم بزوايا واسعة، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 ببعد بؤري 13مم بزوايا عرض فائقة الإتساع ودعم التركيز AF، ويأتي مستشعر telephoto الأخير بدقة 10 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 وبعد بؤري 69مم، بينما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

أيضاً تتضمن الكاميرة محرك”ProVisual” مع شريحة ISP مخصصة لخفض التشويش في الصور، حيث يرتكز المحرك على تقنية الذكاء الإصطناعي من خلال مجموعة من الأدوات تدعم المستخدم بميزة مسح الكائنات والأشياء من الصور، ومن ثم ملء المكان من جديد بميزة المحرر الذي يرتكز على الذكاء الإصطناعي التوليدي.

كما تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على دعم المستخدم بميزة إبطاء حركة الإطارات في الفيديو عبر إضافة إطارات.

أيضاً تأتي كاميرة S24 Ultra بترقية في ميزة التصوير الليلي مع تثبيت بصري بزوايا أكثر كفاءة، وتحسين تثبيت الصورة عبر تعويض إهتزازت اليد في التصوير، وتأتي شريحة “ISP Block” المخصصة لدعم الكاميرة الخلفية والأمامية مع الضوضاء.

كما يأتي الهاتف بميزة Super HDR التي ستعمل على دعم معاينة HDR في viewfinder في تطبيق الكاميرة قبل إلتقاط الصورة أو تسجيل مقاطع فيديو HDR.

البطارية والشحن

وتدعم سامسونج الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، والشحن اللاسلكي بقدرة 15W.

الذاكرة والسعة التخزينية

ويتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة One UI 6.1، ويدعم تحديث البرامج حتى 7 سنوات.

ويتوفر Galaxy S24 Ultra بألوان الرمادي التايتنيوم والأسود التايتنيوم والأصفر التايتنيوم، وأيضاً البنفسجي، ويبدأ سعر الهاتف من 1450 يورو.

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