تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Xiaomi 14 Ultra بملحق كاميرة يقدم بطارية إضافية للهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم شاومي هاتفها القادم Xiaomi 14 Ultra بمجموعة من الملحقات المخصصة، والتي تتضمن ملحق كاميرة يدعم المستخدم كملحق بطارية إضافية أيضاً.

كشفت التسريبات التي جاءت من منصة 3C عن ملحقات مخصصة جديدة تقدم من شاومي لهاتف Xiaomi 14 Ultra، ويتميز ملحق الكاميرة الذي رصد في التسريبات بقدرة 5V و1500 mA، مما يؤكد على أن هذا الملحق سيدعم العمل كبطارية خارجية للهاتف.

وتقدم شاومي هذه الميزة للمرة الأولى في ملحقات إصدار Ultra، من جانب أخر تخطط شاومي لشحن الجهاز بنموذج رقم 2402CPS69C دون محول للشحن، ومن المتوقع أن يتم الكشف الرسمي عن الهاتف في شهر فبراير المقبل.

يذكر أن شاومي قدمت إصدارها السابق Xiaomi 13 Ultra بمجموعة من أفضل المواصفات والتي تضمنت كاميرة صنفت كواحدة من أفضل الكاميرات في الهواتف الذكية التي قدمت في 2023، ومن المتوقع أن يأتي إصدار شاومي المرتقب Xiaomi 14 Ultra بمجموعة من المواصفات المميزة للمنافسة بقوة في الأسواق.

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