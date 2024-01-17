تكنولوجيا: سامسونج تكشف النقاب عن هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج رسمياً عن هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ودعم تحديث البرامج حتى 7 سنوات.

تقدم سامسونج هواتف Galaxy S24 الجديدة بتركيز خاص على ترقية تقنية الذكاء الإصطناعي في هذه الإصدارات، كما يتميز الهاتفين بتقنية LTPO في الشاشة، مع معدل تحديث متغير من 1 إلى 120Hz.

ويأتي هاتف Galaxy S24 Plus بترقية في جودة العرض إلى QHD+، بتصميم مسطح للشاشة التي تأتي بحجم 6.7 إنش لتجربة تحاكي تصميم إصدار Ultra بمستوى تسعير أقل، كما يأتي الهاتف بتصميم أقل إتساع للشاشة 0.3مم، وأطول 0.7مم، وبسمك أكبر0.1مم مقارنة بالإصدار السابق، وذلك نتيجة للسعة الإضافية في البطارية التي تأتي بقدرة 4900 mAh.

أيضاً تدعم سامسونج إصدار Plus هذا العام بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في جميع نماذج الهاتف على غرار إصدار Ultra، بينما تتراوح السعة التخزينية في الهاتف بين 256 أو 512 جيجا بايت.

ومن المقرر أن يتوفر هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus برقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في بعض الأسواق، بينما يأتي الهاتفين برقاقة Exynos 2400 الجديدة من سامسونج في الأسواق الأخرى.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy S24 بحجم شاشة 6.2 إنش، وجودة عرض FHD+، بتقنية LTPO في الشاشة ودعم معدل التحديث المتغير من 1 إلى 120Hz، وتصل نسبة السطوع في شاشة الإصدارات الثلاثة إلى 2600 nits مع “Vision Booster”.

ويتميز Galaxy S24 بسعة أكبر للبطارية 4000 mAh، إلا أن تقنية الشحن السريع تأتي بقدرة 25W، مع شحن لاسلكي بقدرة 15W، بينما يأتي إصدار Plus بقدرة 45W في الشحن السريع، وشحن لاسلكي بقدرة 15W بمعايير Qi.

ويتوفر الإصدار الرئيسي من السلسلة هذا العام بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت فقط، إلا أن سامسونج تدعم جميع الإصدارات هذا العام بميزة تحديث البرامج حتى 7 سنوات.

وفي إعدادات الكاميرة تدعم سامسونج هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة، بينما يأتي مستشعر tele بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لتكبير بصري حتى 3 مرات، كما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2.

أيضاً على عكس إصدار Ultra المميز بتصميم من التايتنيوم، تدعم سامسونج هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus بتصميم من الألومنيوم، مع طبقة حماية من Gorilla Glass Victus 2، ومعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويتوفر Galaxy S24 بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 800 دولار أو 900 يورو، بينما يتوفر هاتف Galaxy S24 Plus بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 1000 دولار أو 1150 يورو.

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