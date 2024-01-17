تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن تفاصيل معالج Exynos 2400 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم سامسونج هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24 Plus هذا العام برقاقة Exynos 2400 التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، وتضم 10 من الأنوية.

قدمت العملاق الكوري سامسونج تفاصيل حول مواصفات رقاقة Exynos 2400 خلال فعاليات مؤتمرها الذي انطلق اليوم للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy S24.

ولقد كان إعلان سامسونج الأول عن الرقاقة في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل كاملة حول مواصفات الرقاقة خلال الإعلان الأول.

وتؤكد سامسونج اليوم على أن رقاقة Exynos 2400 تضم نواة Cortex-X4 فائقة بسرعة 3.2 GHz، مع 2 من أنوية Cortex-A720 بسرعة 2.9 GHz، و3 من أنوية Cortex-A720 بسرعة 2.6 GHz، و4 من أنوية Cortex-A520 التي تعزز كفاءة الرقاقة وتأتي بسرعة 2 GHz.

ولقد أكدت سامسونج بشكل رسمي على أن الرقاقة تأتي بتعزيز في الآداء 1.7 مرة أفضل، وتعزيز في آداء تقنية الذكاء الإصطناعي 14.7 مرة أفضل مقارنة بمعالج Exynos 2200.

كما يضم المعالج كرت الشاشة Xclipse 940 الذي يرتكز على معمارية AMD RDNA 3، والذي يعزز تقنية تتبع الأشعة في الرقاقة، والإنعكاسات، ومعدل الإطارات.

وترتكز Exynos 2400 على عملية تصنيع سامسونج LPP+ بدقة 4 نانومتر، بمعمارية ARMv9، وتأتي بشريحة ISP مخصصة جديدة، وتدعم الرقاقة ذاكرة LPDDR5X، ومعايير UFS 4.0 في السعة التخزينية.

المصدر

اعلان





