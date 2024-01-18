تكنولوجيا: ‏Spigen تقدم حافظات جديدة لهاتف Galaxy S24 Ultra بشكل أنيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Spigen حافظات جديدة لأحدث جيل من الهواتف الذكية الرائدة من سامسونج، وبالأخص هاتف Galaxy S24 Ultra الجديد.

أول ما في المجموعة هي حافظة Spigen Enzo Aramid، وهي أول حافظة للشركة على الإطلاق مصنوعة من ألياف الكربون، مما يسمح بحماية خفيفة الوزن “مضادة للرصاص” مع مظهر.

ظهرت هذه الحافظة المذهلة لأول مرة مع سلسلة iPhone 15، وتقوم Spigen الآن بتوسيع نطاقها لتشمل Galaxy S24 Ultra، مما يوفر حماية ألياف الأراميد ذات الدرجة العسكرية إلى تشكيلة سامسونج.

بعد ذلك، هناك حافظة Liquid Slot، وهي حصرية لواجهة متجر Spigen.com. وبفضل التصميم الخارجي الأنيق باللون الأسود غير اللامع، تسمح لك “الفتحة” المميزة بتخزين بطاقة الدفع أو بطاقة الهوية الخاصة بك في الجزء الخلفي من هاتف Galaxy S24 Ultra.

وبدلاً من ذلك، إذا كنت تبحث عن حماية بسيطة تسمح بتصميم Galaxy S24 Ultra بالتألق، فإن أفضل رهان لك هوSpigen Ultra Hybrid، الذي يحمل لونًا شفافًا أسود.

ولتجنب الوقوع في المأزق المعتاد للحافظات الشفافة، تأتي Ultra Hybrid بحواف سوداء تساعد على منع الاصفرار.

علاوةً على ذلك تقدم الشركة حافظات “MagFit” الخاصة بها والتي تمكن هواتف أندرويد من استخدام العديد من المنتجات المصممة لـ MagSafe.

على سبيل المثال، توفر حافظة Spigen Tough Armor MagFit متانة مذهلة وتوافقًا مع MagSafe، وهي متاحة الآن لجهاز Galaxy S24 Ultra.

بمجرد ترقية هاتف S24 Ultra الخاص بك باستخدام حافظة MagFit، يمكن لعالم Spigen الأوسع من الإضافات المغناطيسية أن يستقر بسهولة في مكانه. على سبيل المثال، توفر حلقة O-Mag قبضة آمنة لهاتفك ويمكن استخدامها كمسند.

بالنسبة لمكتبك، يمكن لـ ArcField Duo شحن هاتفك وسماعات الأذن لاسلكيًا في وقت واحد أثناء حمل هاتفك بزاوية قابلة للتعديل.

وبالمثل، تقوم Spigen OneTap Pro 3 بتثبيت هاتفك بسهولة على لوحة القيادة في سيارتك وتوفر الشحن اللاسلكي.

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