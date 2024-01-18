تكنولوجيا: إليك ما تبدو عليه ميزة Quick Share الجديدة مع دعم Nearby Share على Galaxy S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركتي وسامسونج في معرض CES أنه سيتم دمج ميزة Nearby Share وQuick Share معًا، وأن هذا الإصدار الجديد موجود بالفعل مع سلسلة Galaxy S24.

تم إطلاق ميزة Nearby Share منذ بضع سنوات باعتبارها إصدار أندرويد من AirDrop من أبل، وكانت إضافة مفيدة للغاية. وجلبت جوجل أيضًا ميزة Nearby Share إلى Windows مؤخرًا.

لكن طوال الوقت، كان لدى سامسونج نسختها الخاصة من هذه الفكرة في “المشاركة السريعة“، والتي كانت موجودة بالفعل قبل فترة طويلة من المشاركة القريبة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركتا جوجل وسامسونج أنه سيتم دمج Quick Share و Nearby Share تحت العلامة التجارية الأفضل لشركة سامسونج؛ Quick Share.

وأوضحت جوجل أن الخدمتين سيتم دمجهما مع أيقونة زرقاء جديدة وواجهة مستخدم مُجددة تمت معاينتها على Pixels في معرض CES.

وعلى ما يبدو، تعمل ميزة Quick Share في سلسلة Galaxy S24 على الفور مع ميزة Nearby Share من جوجل وهي متوافقة بشكل متبادل مع كل من ميزة Quick Share القديمة والمعيار المدمج الجديد.

لم تتغير واجهة المستخدم على جانب سامسونج كثيرًا، ولكن يمكنك أن ترى في الإعدادات أن هناك خيارات “للمشاركة مع أجهزة Galaxy” باستخدام حساب سامع الخاص بك، بالإضافة إلى “المشاركة مع أجهزة غير تابعة لـ Galaxy” باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

والجدير بالذكر أن هذا الإعداد ربما يكون مجرد فجوة مؤقتة. وأوضحت جوجل سابقًا أن تحديث Quick Share عبر متجر Galaxy Store على أجهزة سامسونج سيؤدي إلى إزالة الإصدار القديم بعد تشغيل الإصدار الجديد المدمج مع ميزة Nearby Share.

لا توجد معلومات حول متى سيتم ذلك على وجه التحديد، لكن جوجل قالت سابقًا إن المشاركة السريعة الجديدة ستبدأ في الظهور في شهر فبراير.

المصدر

اعلان





