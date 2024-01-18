تكنولوجيا: ‏Samsung Galaxy Ring: جهاز جديد تم التلميح إليه في حدث Galaxy Unpacked

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كان حدث Galaxy Unpacked هذا العام يدور حول الذكاء الاصطناعي وكيفيه جعل هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra أفضل.

وقد قامت شركة سامسونج بالتشويق لمنتج جديد، وهو Galaxy Ring، والذي سوف يتنافس مع أمثال Kospetfit وMovano وAmazfit وغيرهم.

لسوء الحظ، كل ما عرضته سامسونج كان عبارة عن صورة مختصرة لـ Galaxy Ring ولم تذكر شيئًا عن ميزاته أو تاريخ إطلاقه أو سعره.

من المتوقع ان يتم إطلاق Galaxy Ring مع بعض الميزات المصممة خصيصًا لمرضى انقطاع التنفس أثناء النوم. وهو يبدو على شكل كعكة الدونات ويحتوي على ما يشبه مجموعة من أجهزة الاستشعار على الحافة الداخلية، والتي من المحتمل أن تكون لتتبع معدل ضربات القلب والنوم والعناصر الحيوية الأخرى.

ومع ذلك، فقد ظهر Galaxy Ring في مناسبات سابقة عبر قائمة العلامات التجارية ثم في الإصدار التجريبي من Samsung Health.

وذكر تقرير لاحق أنه يمكن إطلاقه في وقت ما بحلول نهاية عام 2024. لذلك، من المحتمل أن تكشف سامسونج عنه جنبًا إلى جنب مع Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 في وقت لاحق من هذا العام.

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