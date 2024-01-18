تكنولوجيا: هاتف Galaxy S24 Ultra يأتي بحماية من زجاج Corning Gorilla Armor

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج سلسلة Galaxy S24 مؤخراً بشكل رسمي، ولقد جاء إصدار Ultra بعدد من المميزات الحصرية التي تضمنت طبقة حماية من زجاج Gorilla Armor الجديد من Corning.

أستخدم زجاج Gorilla لحماية العديد من الإصدارات من الهواتف الذكية، وتستمر شركة Corning بتطوير تقنية الزجاج لتوفير حماية ومقاومة أعلى في تصميم الهواتف الذكية، ولقد قدمت الشركة مؤخراً الجيل الجديد “Gorilla Armor”.

ويدعم الجيل الجديد من زجاج “Gorilla Armor” هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بمقاومة أعلى وتصميم أكثر متانة.

ولقد أكدت Corning على أن اللوحة تتضمن 25% من المواد المعاد تدويرها، كما أوضحت كفاءة الجيل الجديد من الزجاج في خفض الإنعكاسات بنسبة 75% وهي ميزة تدعم المستخدمين بكفاءة أعلى في ظروف الإضاءة الساطعة.

كما يأتي زجاج “Gorilla Armor” بمقاومة أعلى للخدش، حيث خضع الزجاج للعديدمن الإختبارات لفترة للتأكد من متانة الجيل الجديد.

أيضاً تدعم الشركة زجاج “Gorilla Armor” بتحسينات في وضوح الشاشة، وتظهر كفاءة هذه الميزة في Galaxy S24 Ulta الذي يتميز بجودة عرض QHD+، ومن المتوقع أن تكشف التجربة العملية للهاتف عن مدى صحة رؤية Corning في تصميم الجيل الجديد من الزجاج.

المصدر

اعلان





